Jesús Castellanos: "Es obligatorio que el Córdoba CF saque todos sus puntos en casa"

El entrenador del Villarrobledo, Jesús Castellanos, se ha lamentado del primer gol del Córdoba CF, obra de Juanto Ortuño, que llegó después de que su equipo "entrase bien" en el encuentro. "Hemos competido y se lo hemos puesto muy difícil al Córdoba CF, pero el primer gol ha sido una lástima, después de una pérdida no forzada, incomprensible, que nos pilla descolocados", aunque ha reconocido que "Javi Flores hizo una jugada de mucho talento, no pudimos cortarle y acabó en gol".

"Tras el descanso hemos intentado seguir en la línea de la primera parte, cuando nos faltó finalizar alguna jugada en ataque, pero hemos vuelto a encajar muy pronto en la segunda parte, el partido se ha hecho de ida y vuelta, hemos perdido un poco el orden a la desesperada y el Córdobaa CF ha podido sentenciar", ha reconocido el míster del equipo manchego.

Además, ha manifestado que "el Córdoba CF debe ser solvente en casa, en este estadio, con el equipo que tiene y la afición detrás. Es obligatorio que tenga el 100% de los puntos en casa y el 90% fuera, no me sorprende que sea el mejor local, tiene que estar arriba, aunque la situación extradeportiva condiciona. Pero no me sorprenden sus números en casa", ha finalizado Jesús Castellanos.