Jesús Álvaro: "Una derrota no sería la hecatombe y una victoria no nos mete primeros"

El lateral zurdo del Córdoba CF, Jesús Álvaro, ha comparecido en sala de prensa tras realizarse una radiografía en el tobillo por un pisotón que, en principio no reviste gravedad, aunque no estuvo en la vuelta al entrenamiento en la Ciudad Deportiva. "Amaneció inflamado el lunes y hoy me hicieron unas pruebas, pero no parece que sea nada importante", declaró Álvaro, que confirmó que podrá estar en el encuentro del próximo domingo ante el Cartagena, su exequipo.

Precisamente, tras la derrota de la pasada jornada ante el Algeciras y tras recordar que "quedan pocos partidos" de Liga, el lateral valoró que, ante los blanquinegros, "una derrota no sería la hecatombre y una victoria no nos mete primeros" en la tabla clasificatoria, ante la que apela ir partido a partido. "Mirar al primero ahora es una tontería, porque la realidad es que somos quintos, así que habrá que mirar al cuarto. El camino lo marcarán los partidos que vayamos jugando", aseveró.

También habló Jesús Álvaro del colegiado del encuentro, Fernando Román Román, con el que se encontró en la fase de ascenso a Segunda, ante el Rayo Majadahonda, cuando militaba en el próximo rival del Córdoba. "Aquello fue para no recordarlo. Me toca un poco la fibra", admitió el canario, "porque era un partido en el que merecimos el ascenso y no pudimos. No lo sabía, y si es el mismo árbitro, pues bueno, los árbitros intentan hacerlo de la mejor manera posible", aseguró el jugador cordobesista, que deseó que "nos favorezca este fin de semana".

También en el apartado arbitral, se le recordó a Álvaro que lleva muchos partidos con cuatro amonestaciones y evitando la sanción. "Al final te condiciona un poco", reconoció, "pero cada partido es un mundo". En cualquier caso, Alvaro comentó que si viera la quinta amarilla "tampoco me como mucho la cabeza. Si me la sacan me perderé el próximo, esto es fútbol, y cualquiera que entre en mi posición, Raúl (Cámara) o Palo (José Antonio González), lo hará bien".



Finalmente, habló de su exequipo, un Cartagena al que "veo fuerte". "Entramos en los diez últimos partidos", recordó, por lo que "es muy complicado ganar a todos los equipos. Los de arriba también fallan", pero Álvaro se quedó con su equipo: "Un grupo fuerte, unido, un grupo humano muy bueno, que eso cuenta bastante a la hora de afrontar estos últimos partidos", por lo que este Córdoba CF afronta la última parte de la Liga "con optimismo y positividad. Tenemos muy buena plantilla para afrontar estos últimos partidos y vamos a por todas", afirmó.