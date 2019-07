Jesús Álvaro: "El Córdoba es el mejor equipo de Segunda B"

El portero Isaac Becerra y el lateral izquierdo Jesús Álvaro han sido presentados este viernes por el director deportivo, Alfonso Serrano, como nuevos jugadores del Córdoba. Ambos han mostrado sus ganas y pasión por el proyecto de ascenso a Segunda y por recalar en un club de la entidad del blanquiverde.

ISAAC BECERRA: "ES MUY DIFÍCIL DECIRLE NO AL CÓRDOBA"

El guardameta Isaac Becerra llega al Córdoba tras jugar la pasada temporada en el Nástic a las órdenes de Enrique Martín. El arquero catalán ha reconocido que ello ha influido en su llegada. "Trabajar con gente con la que he estado es importante, y es una de las cosas que me ayudó a decidirme sin pensarlo mucho".

Aunque lo definitivo para el sí quiero al Córdoba fue "el interés mostrado desde el primer momento", ya que "cuando un club como el Córdoba muestra ese interés es muy difícil decir que no. Me gusta el proyecto, la ambición que hay y vamos a conseguir el objetivo al final de temporada".

Además, Becerra ha explicado que "he tenido la suerte de jugar aquí como visitante, sabemos cómo es este campo, cómo aprieta la afición. Queremos que sea el jugador número 12, que apriete, y conectar con ellos para darles alegrías y que estén con nosotros toda la temporada".

De hecho, ha recordado cómo vivió el play-off de ascenso ante el Córdoba cuando militaba en el Girona. "En nuestro campo fuimos capaces de darle la vuelta a la eliminatoria y pasar, que es lo importante".

JESÚS ÁLVARO: "SI TE LLAMA EL CÓRDOBA TIENES QUE VENIR"

Por su parte, el lateral izquierdo Jesús Álvaro ha indicado que "no había mucho que pensar, te llama el Córdoba y tienes que venir. Es el mejor equipo de Segunda B, con aspiraciones muy grandes, y necesitaba un reto importante como este. Intentaré devolver la confianza". De hecho, ha reconocido que "es verdad que hubo interés del Córdoba en el pasado, pero no se concretó y no hay que darle muchas vueltas".

El jugador tinerfeño, procedente del Cartagena, ha llegado tocado a los primeros entrenamientos de pretemporada, lo que ha motivado que esté ejercitándose en solitario. "Estoy en una pequeña fase de fortalecimiento, espero que en menos de dos semanas esté con el grupo. Para eso está la pretemporada, para prepararse bien para cuando comience la liga", ha explicado Álvaro, quitándole hierro al asunto.

Sobre los rivales que considera más duros en el grupo 4, el lateral zurdo considera que "llevo un par de años jugando play-offs. La temporada es dura, no va a ser un paseo. El objetivo es muy ambicioso y vamos a intentar conseguirlo. Hay equipos buenos como el Cartagena, UCAM, Real Murcia, Recreativo o San Fernando. Pero somos el Córdoba, no tenemos miedo a nada, debemos jugar los partidos con personalidad y buscar el ascenso, que es lo que queremos".

Finalmente, ha apelado a "la afición", ya que el curso 2019/20 "también es un reto" para la hinchada, que "nos puede echar una gran mano".