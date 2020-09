Jesús Álvaro: "El club me ha respaldado y quiero devolver esa confianza"

-Segunda parte de la pretemporada del Córdoba CF y aquí, incluso más cómodos que en la primera fase.

-Sí, la verdad es que las instalaciones de aquí son de primer nivel, el campo está junto al hotel, no tenemos ni que desplazarnos, así que estamos contentos de estar aquí, de realizar este segundo ‘stage’, coger fondo físico y a ver si podemos hacer algún partidillo.

-¿Es lo que se echa más de menos en este verano, algún amistoso?

-Sí, claro. Al final hemos competido muy bien contra el filial, pero no deja de ser eso. Queremos enfrentarnos con alguien de nuestra propia Liga, para ver cómo estamos, para ver cómo competimos. Eso es lo que deseamos, pero bueno, también el protocolo hay que realizarlo en su debido momento. No hay prisa, pero sí que nos gustaría, si puede ser esta semana, jugar algún partido.

-Su segundo verano en el Córdoba CF. El primero fue movido y este también lo está siendo.

-Sí, pero este es bastante más ‘light’, este es mucho mejor. Desde que ha llegado Infinity, con Javier (González Calvo) y todo el equipo que lleva detrás han dado una estabilidad enorme, nos ha cambiado a todos la mentalidad, nos ha dado tranquilidad y confiamos mucho en él, por lo que no creo que haya problemas de ningún tipo.

-¿Qué tal con los nuevos?

-Muy bien. Los chavales han venido bastante metidos, bastante bien de forma, se están adaptando porque todavía llevan poco tiempo, pero bien. Ha subido bastante el nivel del equipo, por lo que creo que están acertando mucho en los fichajes que están haciendo. Se trata de hacer un gran equipo para el objetivo.

-La asignatura pendiente es ese objetivo, un año el pasado muy irregular. Y este año la Liga es más corta.

-Sí, va a ser una carrera corta. Un esprint, prácticamente, por lo que tendremos que estar en las mejores condiciones físicas posibles. Está todo el mundo muy mentalizado de que tenemos que quedar arriba, primeros. Están haciendo un gran equipo para lograrlo y creo que lo vamos a conseguir.

-En lo individual hizo autocrítica hace unos días. ¿Veremos al Jesús Álvaro real?

-Jesús Álvaro el año pasado no estuvo, directamente, ¿sabes? Tuve algunos problemas personales que no quiero comentar, porque no procede, pero este año me encuentro muy bien. El club me ha respaldado mucho y me ha dado mucha confianza y yo quiero devolvérsela. Este año tengo la mente superlimpia, vamos a comenzar con mucha fuerza esta temporada y va a salir muy bien esta temporada.

-Este año le han puesto competencia, el año pasado casi no la tenía.

-Mira, todo el mundo me dice que no tenía competencia, ojo, que Raúl -Cámara- ha jugado en Segunda División de lateral izquierdo muchos partidos.

-Por eso digo que este año sí le han puesto un lateral específico para el puesto, ¿qué tal Berto Espeso?.

-Está muy bien, como todos los que han venido. Se intenta que el venga, sea sub-23 o sénior, lo ponga complicado. Eso al final del cómputo general va a subir el nivel del equipo. Muy positivo que se hagan fichajes así.

-¿Qué tal con el nuevo técnico, Juan Sabas?

-Pues tiene su carrera como entrenador, subió al Extremadura. Es un entrenador que transmite mucha tranquilidad, es muy positivo, le gusta que la gente esté alegre, no le gusta la gente triste, como él dice y estamos bien. La dinámica es muy positiva y esperamos que siga así. Lo que pasa es que se está alargando un poco la pretemporada, todavía queda mes y medio para el primer partido, pero la mentalidad y la dinámica son muy buenas. El ambiente es positivo y si seguimos así vamos a realizar una gran campaña.

-¿Cómo se lleva una pretemporada tan larga?

-Te tienes que mentalizar. Estamos viviendo una pandemia, que no se ha vivido nunca. Suerte tenemos de poder estar entrenando y si es por mucho tiempo pues hay que adaptarse y realizar la preparación física que nos marcan los preparadores físicos y se trata de llegar lo mejor posible a la temporada. Cuanto más entrenemos supongo que llegaremos mejor.

-¿Es un hándicap para el Córdoba CF empezar la Liga a puerta cerrada, sin público?

-Hombre, lo bonito para un futbolista es que haya afición y que sientas al aficionado ahí. Hay que entender también que estamos en pandemia y lo que prima es la salud, por lo que hay que adaptarse, no queda otro. Gracias a Dios que podemos seguir trabajando y entrenando.

-Objetivo, el ascenso y si es como primeros es mejor.

-Sí, sí, no hay más tu tía. Es el objetivo. Todo el mundo lo tiene muy claro y nadie se va a esconder: hay que subir y ya está. Después pasará lo que pasará, pero nosotros vamos a ir a tope, a darlo todo en el campo y a hacer buen juego. H