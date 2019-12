Javier González Calvo: "Ya nos han hablado de otros terrenos que se pueden ceder para la ciudad deportiva del Córdoba CF"

-No sé si llamarle presidente.

-Actualmente sí estoy de presidente, porque el consejo de administración que lo compone actualmente la Unión Futbolística Cordobesa SAD la constituimos en mi despacho. Estamos consiguiendo la mayoría de personas que van a entrar, pero va a ser más un presidente no ejecutivo –vendrá de vez en cuando al palco- y habrá otra vicepresidencia, junto a la mía, yo seré vicepresidente, pero en representación haré las mismas labores que un presidente y seré el consejero delegado de la compañía y el máximo ejecutivo del club. Ni siquiera el presidente tendrá labores ejecutivas.

-De Almendralejo.

-Soy nacido en Fuente de Cantos, un pueblo de al lado, pero cuando tenía tres meses mis padres se trasladaron a Almendralejo por motivos de trabajo. Allí hice mi carrera hasta que muy joven me fui a Madrid.

-¿Cómo fue su primera experiencia en El Arcángel?

-Maravillosa y esperada. Teníamos ganas de entrar en el club y hemos empezado, a lo mejor, por el tejado en lugar de por los cimientos, porque hubiera preferido haber entrado en un día como hoy, con la gente, empezar a trabajar, antes de ir al palco, pero como ha coincidido en fin de semana ha sido más labor institucional que de trabajar. Hoy es el día en el que en realidad nos hemos puesto a trabajar en esto. Llevamos meses con toda la operación, pero en el día a día con la gente, que es lo importante, hasta hoy. Creo que todo fue muy bien y tuvimos un recibimiento fantástico. He pedido perdón, porque hubo un momento en el que entré en el palco, iba pendiente del alcalde y del resto de personas y parece ser que gran parte del campo y buena parte de tribuna se volvió para aplaudir y no pude agradecérselo. Desde aquí ya lo digo: muchas gracias por ese recibimiento, porque nos sentimos en casa y no se puede trabajar más a gusto que con cariño de gente. El otro día, después del partido, fue curioso. Yo he venido mucho a Córdoba porque tengo muchos amigos aquí. Mi mujer es de Elche y no ha paseado mucho por Córdoba, ni siquiera ha podido ver este fin de semana la Mezquita porque hemos estado de un lado para otro. Con los técnicos comiendo el fin de semana y esas cosas. Y me paraban, me conocía la gente por la calle y pensaba que llevaba tres días y ya me reconocían por la calle (ríe). Pero todo en plan bien, muy satisfecho.

-Sorprendido por la repercusión que tiene el fútbol.

-Sí, sí, la verdad.

-Siempre se comenta pero cuando uno la experimenta en primera persona, de esta manera...

-Pues sí, porque da la casualidad de que vengo de Madrid, en donde he hecho muchas operaciones importantes en el mundo empresarial, pero si hay algo bueno que tiene Madrid es que no te conoce cuando vas por la calle (ríe). Y eso no quiere decir que esto sea malo, al contrario, porque el recibimiento fue fantástico y el trato, mejor, imposible. Hoy, al comer, nos saludaban y se nota el cariño de la gente. Si podemos ayudar a que esto salga como todos pretendemos, encantados, porque además es una ciudad maravillosa. Para colmo, estoy cerca de mi casa, de las dos, de la de mis padres, en Almendralejo, y la de Madrid.

-Y en ese palco, el primer contacto con personas de la ciudad y, sobre todo, el primer partido con el alcalde, José María Bellido, sentado a su lado.

-Todos los directivos, todo el consejo, el mismo día que salió el auto (día 18 de noviembre), con la oferta por la unidad productiva ese día, a las 9 de la mañana, nos vimos con el alcalde, para contarle lo que iba a pasar y para decirle que éramos nosotros y el grupo de Baréin al que representamos. También estuvimos en la Delegación de Gobierno. Ha habido mucha gente de Córdoba, algunos amigos de personales, que también lo sabían. Desde aquel día hasta el pasado domingo no vi a José María (Bellido). Es una persona más o menos de mi edad, con muchas inquietudes parecidas a las mías, por lo que la sintonía es buena. Pudimos hablar de cositas, incluso de fútbol (ríe). Es aficionado. Yo, en el segundo gol, me tuve que contener, pero él dio un salto que dije "puff". Tenemos cita para vernos esta semana. Para mí es muy importante el uso de El Arcángel, aunque lo tengamos concedido judicialmente. Pero quiero que estemos todos tranquilos, a gusto y con todo firmado, que no hay nada firmado.

-La cesión en precario de El Arcángel es manifiestamente mejorable.

-Lo difícil es que no sea mejorable. Difícilmente no se va a mejorar. Con poco que tengamos (ríe). También hablamos de la ciudad deportiva, que a mí no me desagradó, aunque es verdad que hay que echarle ya algo de dinero encima, aunque no tanto como parece. También sabemos en qué situación está, tanto urbanísticamente como judicialmente, con los dos propietarios que están. Pero bueno, inicialmente nos puede servir para hacer muchas cosas. Incluso, en algún momento, si nos podemos quedar ahí, pues oye, mejor para todos. Y si no, como dije en rueda de prensa, a ponernos de manera inmediata a ello, porque nosotros, sí o sí, queremos hacer una residencia, porque no es para la gente que pueda venir de fuera, sino también para la gente de Córdoba y su provincia que tenga una carrera futbolística y que tengan todas las ventajas que tiene el residir con otros futbolistas y estar todos juntos.

-¿Una aspiración sería hacer algo como lo de Villarreal o León, con Aspire?

-Ya nos gustaría.

-No lo digo por instalaciones, sino como concepto.

-Ya veremos dónde acabamos. Pero sí lo que queremos es una residencia donde la gente se pueda formar, donde tengamos entrenadores de fútbol base, un coordinador de fútbol que se conozca Andalucía entera y parte de España para poder traer a esos futbolistas jóvenes. Creemos que Andalucía, no lo digo yo, lo sabe todo el mundo, la cantera andaluza está produciendo: Sevilla, Málaga, Huelva, etcétera, la misma Córdoba. Vamos a aprovechar esa coyuntura para, si tienes los medios, que eso crezca. No sé si nos llevará a lo de Villarreal o a lo de León, pero es un ejemplo Villarreal. Con 45.000 habitantes y mira dónde está. Y presumiendo de una de las canteras mejores de España e incluso de Europa. Lo que sí tienen claro los dueños del club es que van a apostar por eso, lo mismo que por el fútbol femenino. Por eso estuve presente el otro día. Las chicas necesitaban no solo ya cobrar, sino también un cariño de tener alguien a quien dirigirse. Y en la medida en que pueda estaré con ellas.

-¿Contempla también para el Femenino un delegado o presidente?

-Inicialmente no, porque tampoco quiero montar una estructura que el club no aguante. Pero una vez que la aguante, por qué no montar dicha estructura, acorde a donde se ponga el Femenino. Como siempre digo, a donde nos lleve el fútbol. Y el otro día las vi jugar y creo que las va a llevar lejos. Creo que ahora vamos a unirnos los que estamos aquí, que contamos con todos, y si podemos contar con gente de aquí será mucho mejor. Porque también estarán más motivadas. Por ejemplo, está Cristina (Medina), que lleva no sé cuántos años y es la coordinadora del fútbol femenino, es una chica totalmente involucrada. Si le podemos dar algo más en un determinado momento, ¿quién mejor? Con un fútbol tan incipiente, tan joven, no hay tanta gente con experiencia, por lo que salir fuera a buscar gente… Se lo damos a gente de aquí, ¿no?

-Volviendo a la ciudad deportiva, es una zona problemática.

-Sí, son suelos que no tienen calificación actualmente o están fuera de ordenación, mejor dicho, y habría que hacer cambios en el PGOU de Córdoba. Pero si eso se puede solucionar… A mí me preocupa más el problema de los accesos o que esté muy despegado de la ciudad, porque si al final pones una residencia pues los chavales tienen que hacer también su vida y tienen que salir por la ciudad y deben tener medios de comunicación buenos para hacer una vida normal y corriente y no estar apartados de la sociedad. Esta ciudad está hecha y lo que hay es que aportarle, porque hay espacios suficientes para poder aportar y si tenemos que irnos a otro sitio, ya me han hablado de otros terrenos que nos pueden ceder, pues mientras tanto hagamos esto y los plazos de obra durarán lo que toque, pues usaremos esta y ya está. Eso sí, yo ya pedí recursos, me reuní con mi gente –soy un poco gitanillo en ese aspecto y los llamo así- que a medida que han ido trabajando se han hecho fuertes. Cuando llegué hicimos un pequeño resumen –era día de fiesta- y mandamos cosas a Baréin. Aquí tiene que ser igual. A mí me tendrán pero tienen que volar solos, se sentirán más tranquilos porque tienen una confianza ganada, porque creo que eso también debe cambiar. Es una intuición mía, pero creo que esto ha sido muy presidencial y ellos no tenían mando en plaza suficiente para tomar sus propias decisiones. Creo que hay que dejar eso en todos las profesionales, incluida los futbolistas. Si Javi Flores no hace la jugadita que hizo el otro día pues no sería Javi Flores.