Javier González Calvo: "Está claro que miraremos lo que ocurra con la SAD anterior del Córdoba CF en los próximos meses"

-¿Tiene prevista algún tipo de acción o colaboración con colectivos de aficionados?

-Llevo apenas seis horas aquí, porque el resto ha sido institucional. Esta tarde me veo con las peñas y con la plataforma Córdoba CF Somos Nosotros. Para mí es importante conocer la gente y que nos cuente cómo ve todo, cómo lo entienden y qué podemos hacer por ellos. Ahora se habla de campaña de abonos, pero no podemos “competir” deslealmente con los que han pagado a principio de temporada. Ahora está muy bien que apueste todo el mundo pero tampoco podemos hacer un desequilibrio con lo que hicieron los otros en verano. Vamos a intentar que venga la mayor gente posible y que todos estén contentos con las campañas que podamos hacer. Lo que no puedo ahora es poner un abono por el resto de temporada por 50 euros cuando al que vino en verano le costó 200 euros. No solo hay que tratar los asuntos económicamente, sino que también hay que tener cierto tacto a la hora de no enfadar a la gente, que no es ni mucho menos nuestra intención. Ahora necesitamos la ayuda de todos.

-¿Y al revés en esa ayuda? ¿Empresas?

-Sí, el Club Business creo que está funcionando muy poco. He pedido un listado de los patrocinadores actuales y cuáles tuvimos los años atrás. Lo primero que voy a intentar es recuperar a esa gente para ver en qué podemos ayudarles para que ellos nos ayuden. Ahora tenemos ingresos cero, salvo taquillas y el bar, por lo que ahora mismo es un trabajo importante para nosotros. Y desde aquí lanzo el mensaje a nuestros consejeros cordobeses, que son los que conocen a gente aquí, a empresarios, que son los que tienen que darnos entrada. Ya nos han llegado bastantes. Nos han hecho llegar que si tomábamos el mando que contáramos con ellos, que nos iban a ayudar o económicamente o con un apoyo de otra manera, pero que también ellos deben verse contraprestados por nosotros, con lo que les podamos dar.

-Deportivamente, ¿nos conformamos solo con el play-off?

-A nuestros jugadores y nuestros técnicos siempre hay que exigirles, porque el objetivo es que estén lo más tranquilos posibles y para eso estamos aquí. Y una vez llegados a un play-off, pues yo ya no me quedo ahí. Que el fútbol nos lleve donde toque. Creo que ahora aportándole cositas al equipo creo que puede competir algo más. Al entrar en play-off yo ya me estaría ilusionando por la posibilidad de subir. Esa ilusión la deben transmitir los aficionados de aquí, que son fantásticos, lo pude comprobar el domingo. Si ellos son capaces de llevarnos a la eliminatoria de ascenso, de ahí ya… Estamos un poquito lejos del primer puesto. El Cartagena desde hace años hace buenos presupuestos, lo están dirigiendo bien y es complicado llegar, pero en fútbol en dos partidos te pones arriba o te descuelgas. No hay que ponerse nervioso. Lo que debemos pensar es lo que debe tener en la cabeza nuestro entrenador y él lo tiene muy claro. Me parece un tío con las ideas muy claras, que va de frente y que lo que haya que hacer lo haremos por él. El equipo creo que es bueno haciendo los retoques que haya que hacer y no hay que ponerse nervioso. Yo es que soy futbolero. Me preguntas por alineaciones de equipos de hace años y te las digo.

-Si es futbolero tiene equipo.

-Sí que tengo equipo, desde hace años. Pero me gusta el fútbol. No soy del Real Madrid y voy casi siempre a verlo. Y si me puedo escapar a ver al Atleti, voy. Y al Rayo he ido a verlo muchas veces. Y sigo jugando al fútbol. Los domingos por la mañana juego con mi equipo. Me gusta más jugarlo que verlo. Ahora tendré que seguir entrenando con el primer equipo porque no quiero perder esa cosita que he tenido, a pesar de mis 95-100 kilos que peso. Sigo pegándome mis carreras.

-¿Llegó a jugar federado?

-En el equipo de mi pueblo. El Extremadura tiene una cantera estupenda y jugué allí hasta que me fui a estudiar. Pero siempre seguí jugando. Me gusta mucho jugar. Antes lo hacía de manera más formal y ahora me levanto a las ocho los domingos para jugar a las nueve.

-¿Con amigos?

-Un grupo desde que llegué a Madrid hace tiempo. Los sábados en el equipo más federado y los domingos con estos amigos.

-Central.

-No, no. Delantero centro. Soy rápido.

-Ya se ha visto aquí en Córdoba.

-(Ríe) Soy como Ronaldo el gordo, cuando me tengo que pegar la carrera, me la pego. Llevábamos tiempo con la operación del Córdoba. Empezamos a comprar créditos concursales y de buenas a primeras nombraron el administrador concursal y ya no teníamos que hablar con la propiedad, sino con los administradores judiciales. Bueno, hablar, tres días. Teníamos preparado el dinero para comprar créditos y cuando hablamos con los organismos judiciales nos pidieron depositar el dinero. Fue demasiado rápido, la verdad.

-El objetivo era llevar al Córdoba CF SAD a liquidación.

-Sí. Íbamos a comprar los créditos. Incluso con el 101 de la LC, la ley te permite hacerlo. Somos novedosos porque vamos en fase común. Íbamos a llevarlo a liquidación, solicitar un concurso necesario, llevarlo en liquidación y al llevarlo a liquidación realizar una oferta por la unidad productiva. Pero al pobre de Jesús León lo detienen, nombran administradores judiciales y a nosotros, de alguna manera, se nos allana el camino, porque no es lo mismo hablar con uno que con cien. Pero depositar tres millones de euros sin un solo papel vas y se lo explicas a unos señores que están a 8.000 kilómetros de aquí. Y aun así apostaron.

-Muy seguros deben estar con lo que pueda ocurrir en junio.

-Estamos tranquilos porque la ley nos ampara, la jurisprudencia nos ampara, tenemos un auto judicial –que no tardará mucho en salir la contestación a los recursos- y es normal que la RFEF recurra en la información que habéis publicado hoy, la he leído. Nosotros, en ese sentido, cumplimos con todos los requisitos.

-¿Y los requisitos de junio?

-Los mismos de ahora. Ellos pueden cumplir con la Ley del Deporte y nosotros con la Concursal. Creo que nosotros cumplimos con la Ley del Deporte. Y en eso estamos tranquilos. Porque la nueva SAD nuestra no estaba inscrita hasta la compra de la unidad productiva, una vez producida esta ya tienes un club y la inscribirán en los próximos días, por lo que en los próximos días cumpliremos también el requisito de la inscripción. Estamos tranquilos y cumplimos todos los requisitos.

-También se mirará lo que ocurre con la SAD actual en los próximos seis meses.

-Está claro. Porque al final siempre se lo he dicho a ellos. Decidme otra manera en la que hubiéramos salvado esto. ¿Comprar la SAD? ¿Vamos a liar a personas de la Familia Real de Baréin con gente que está en procedimientos judiciales que no sabemos de quién es o de quién no es? ¿Que no sabemos qué va a pasar en ese procedimiento concursal, si van a encontrar cosas que aún no las han encontrado y nos las vamos a tener que –y perdón por la expresión- comer? Pues no es justo. Ni para nosotros, ni para los trabajadores, ni para los acreedores, que tengan que repartir dinero con cosas que no les corresponden. Que no sabemos muy bien qué son, porque me da igual por dónde vaya el procedimiento concursal sin perjuicio de que les ayudaremos en la medida que ellos necesiten. Pero dada la situación no nos dejaremos de sorprender con cosas que pasen en el futuro.

-Mensaje a la afición.

-ya nos han transmitido mucha confianza, tranquilidad, tranquilidad que intentamos transmitir nosotros nos la dan ellos a nosotros. Me transmitieron un cariño enorme ya en la ciudad deportiva, en el partido del Femenino. Y por la tarde, con el primer equipo, igual. Llegas a emocionarte. Somos uno más en el club. Yo soy el ejecutivo, pero precisamente por eso me tocará trabajar más todavía y creo que tenemos la suficiente capacidad de trabajo para que nadie nos pueda hacer ese reproche. Me ilusiona, yo que he trabajado en grandes operaciones y procedimientos en los que pasas en Madrid desapercibido, paseas por Córdoba, como yo el otro día con mi mujer, y la gente te da un cariño enorme. Ojalá podamos devolver ese cariño y hacer todo lo que queremos, incluidos los aficionados del Córdoba CF. Y creo que lo haremos.