Javier González Calvo: "El Córdoba CF tiene buen equipo, pero necesita apuntalarse en enero"

-¿Puede explicar mejor ese concepto de transitoriedad del Córdoba CF SAD de aquí a junio con respecto a la problemática con la RFEF? Sobre todo por los fichajes de enero.

-Nosotros en este momento hemos adquirido ya todo. Otra cosa es que después de las conversaciones con la RFEF entendíamos que a ellos les iba a causar menos problemas y además como eran fechas muy cercanas pues entendíamos que si lo controlamos bien y lo hacemos bien ¿por qué no se establece ese periodo transitorio en el que ese cambio de licencias de jugadores se haga a final de temporada? Y siempre hablamos del final de temporada porque creo que no va a terminar en junio, sino más allá. Y eso se lo propuse a la RFEF para que todos estuviéramos tranquilos. Creemos que ya cumplimos todos los requisitos legales y federativos para poder inscribir la nueva sociedad, pero consideramos esperar al mes de junio y así estábamos todos más tranquilos, incluso la RFEF. Ver que lo que hacemos es bueno para todos, no solo para este club, sino también para otros en una situación parecida o peor. Entre tanto quedan todas las fichas de los futbolistas en la SAD anterior. Estamos trabajando con los administradores concursales, nosotros llevamos toda la gestión relativa al fútbol, en eso ya no entran ellos, salvo si hay que hacer un pago por cuenta o relativo al tema deportivo, pues lo haremos. Incluso la comunicación que hemos hecho al personal deportivo que todavía permanece en la antigua SAD le hemos dicho que sin perjuicio de que su contrato se mantiene a final de temporada será la nueva SAD la que pague sus nóminas mensuales. La pregunta de antes, de enero, las fichas que haya que dar de alta se harán en la anterior SAD, sin perjuicio de que también se les comunicará de que a final de temporada pasará al nombre de la nueva SAD, sin perjuicio de que somos nosotros, los nuevos, los que paguemos su sueldo directamente. No pasará ni siquiera por la SAD anterior y se considerará como pago del precio de la compra de la unidad productiva.

-Me sorprende la contundencia con la que habló en rueda de prensa de la operación, siendo esta pionera, y sin un plan B o C. ¿No hay ninguna posibilidad de adquirir la anterior SAD?

-Nosotros se lo planteamos hace unos días a nuestros jefes, por decirlo de alguna manera, que son los dueños, y la descartaron de manera inmediata. Consideraban –y creo que hicieron bien-, porque a medida que vamos teniendo más información pues hay más cosas de las que todo el mundo sabe, entonces, meternos ahí, creo que ni sería justo para las personas que compran ni para las personas que realmente han trabajado para esta compañía. Incluso para los proveedores y acreedores de ella. Porque de esta manera, lo que hemos hecho es sacar tres millones de impagos, que son todos los relativos al mundo del deporte, a Hacienda y a Seguridad Social, además del convenio anterior, por tanto eso con los acreedores y proveedores ya se ha limpiado y no tendrán que repartir nada de lo que se recupere. Y todo lo que se vaya a recuperar va para ellos. Incluso hoy hemos estado con algún proveedor para decirle que estamos dispuestos a darle algo de lo que se le debe y darle más tiempo de contrato. Como ellos se sientan cómodos. Pero entrar nosotros sin saber lo que hay ahí, porque nadie lo sabe, habrá que tirarse muchos meses indagando, pues no creo que sea lo mejor para el Córdoba CF.

-Habrá entonces que ver cómo se desarrolla este nuevo concurso de acreedores.

-Por eso, dentro de unos meses, en esta semana los administradores judiciales tienen que emitir su informe y posteriormente tendrá que venir el del concursal. No sabemos cómo acabará ni si habrá acciones de reintegración, acciones rescisorias… No sabemos. Nosotros, lo dije el otro día, estamos a disposición de ellos para lo que necesiten a fin de que tengan la máxima transparencia posible, que tengan toda la documentación para que si tienen que tomar acciones de cualquier tipo puedan hacerlas para el bien, sobre todo, de la gente que ha dejado de cobrar.

-¿El que haya miembros de la Familia Real de Baréin en Infinity significa que son ellos los que han actuado directamente en esta operación?

-Me han llegado a preguntar por el príncipe, "el príncipe cuándo viene". Yo nunca he hablado del príncipe ni voy a hablar del príncipe, porque me han dicho que si lo conozco y yo no lo conozco. Lo que sí dije anteriormente es que la Familia Real de Baréin interviene en este fondo al igual que otras personas. Y es un fondo que está dispuesto a invertir dinero en este club, como en otras cosas, no solo deportivas, en las que ellos entiendan que pueden ayudar a esta ciudad. Y además creo que lo tienen muy claro, tienen claro lo que quieren hacer. Pero hay una cosa muy importante: no hay cosa más peligrosa que pertenecer a una sola persona. Porque esa persona puede cansarse de poner dinero. Lo más importante es que no dependamos de estas personas, sino que este club sea sostenible y se pueda mantener con sus ingresos y sus gastos, acorde a lo que tiene. ¿Qué inicialmente necesitamos apoyo de ellos? Por supuesto, por eso lo pondrá y entienden que hay que ponerlo. Pero cuanto antes lo tengamos sostenido, mejor para todos y no correremos riesgo. Cuando monté mi empresa siempre le decía a mis socios que teníamos que hacerla sostenible cuanto antes, porque igual se cansaba uno o me cansaba yo y no vamos a poner más dinero porque esto tiene que rendir solo. Y esto es igual. Esto no es por un chaval que se levanta por la mañana y que porque tenga más o menos dinero quiera comprar un club. Esto está pensando dentro de un proyecto de país, de ellos, dentro de un fondo en el que hay muchas personas importantes de ese país y no vienen a tirar el dinero ni mucho menos. Vienen a gastarlo bien e invertirlo bien. Y hacer del Córdoba donde realmente merece. Pero cuanto antes esté sostenido por sí mismo, mucho mejor. Pero mucho mejor para todos.

-¿Esas dos personas, presidente y vicepresidente del club son miembros de ese fondo?

-Son los directores del fondo. Los ejecutivos del fondo. Son los dos de Baréin y vendrán la semana que viene. Uno supera por poco los 40 y el otro tendrá 37 o 38 años. Son gestores del fondo, son financieros, ya dije que estudiaron en EEUU y en Londres, gente formada en las principales escuelas de negocios del mundo. No son personas desconocedoras del mundo de los negocios y que simplemente tengan un capricho de comprar un club de fútbol. Son ejecutivos del fondo con una formación financiera importante.

-¿Entonces qué buscan?

-Ellos buscan un retorno más deportivo que económico. Ampararse en lo que hagan aquí para poder hacerlo allí. Incluso prestarles servicios a la gente de Baréin. Por ejemplo, con la residencia de la que hablábamos antes, poder becar a gente que igual que en algunos casos vienen chavales de otros países pues vienen de su país para hacer una beca de dos meses para saber cómo se entrena en un equipo cadete o juvenil.

-Que haya un trasvase de trabajo también.

-Sí, un planteamiento de servicios que puedan replicar y que puedan prestarlos a su población. Muchos de estos fondos no llegan a ser fundaciones pero sí ayudan al gobierno a prestar estos servicios.

-Habló también de que en el proyecto que presentó en el juzgado se apoyo en técnicos para su elaboración.

-Consultamos con técnicos porque hemos trabajado para técnicos. Somos gente del deporte. Adrián (Fernández Romero), por ejemplo, ha estado trabajando mucho tiempo para el Betis como consejero, haciendo una labor que hará también aquí, muy metido en materia deportiva. Lo primero que hicimos fue que nos evaluara al personal deportivo y qué plan podíamos hacer, que fue el que presentamos. Son gente muy basada en cantera, sin perjuicio de haber analizado al primer equipo, que es lo que todo el mundo también quiere saber (sonríe). Y yo creo que tenemos un buen equipo. Un buen equipo que necesita apuntalarse en algunas posiciones, pero que la base es un equipo para tener aspiraciones. Además han aguantado en la situación que han estado y se encuentran a dos puntos de las eliminatorias de ascenso. Con poco que le ayudemos y apoyemos, con lo que nos pidan los técnicos, pues…

-No conozco a un entrenador que no quiera fichar.

-Raúl (Agné) ha sido muy claro y muy sincero con nosotros: "Estoy muy contento con el equipo sin perjuicio de que necesito algo". Y ese algo lo dirán ellos, aunque creo que casi todo el mundo lo sabe. Pero no ha sido llegar y este equipo como lo fichó otro quiero otro. No. En absoluto. Es una persona muy íntegra, te dice lo que te tiene que decir, yo no lo conocía de nada. Sabía de su currículum porque era mi obligación al igual que el himno (ríe). Me habían dado la información mal: me habían dicho ocho y son nueve. Mis deberes los he hecho. Hasta el notario, el otro día cuando firmamos la unidad productiva me dijo: "La mejor posición que tuvimos fue la séptima en el año 63". Y le dije que no, que fue la quinta en la 1964/65. Y se quedó sorprendido (ríe). La memoria es un músculo que hay que ejercitar.

-Hay una parte de deuda del club con Bitton que parece que es deuda deportiva. ¿Esa también la asume la unidad productiva?

-Bueno, hay que ver si es deuda deportiva o no. Eso es los administradores los que deben calificarla. Si la califica así realmente, no habrá más remedio. De la deuda que me han pasado a mí no aparece Bitton. Aparece como deuda que estará dentro del concurso. Hay 30 días para comunicación de créditos y los concursales calificarán los créditos, pero a mí no me aparece esa deuda.

-¿Se plantea alguna mejora en El Arcángel?

-Nos ha pedido dos cositas el entrenador y si nos la pide el entrenador está claro que se la tenemos que dar. Son tres tonterías. Una, en concreto, es que los vestuarios dan a la calle y que les ponga la tapia más arriba o que les cierre eso. Y alguna parte de verde que está muy mal y que lo arreglemos. Hoy hemos procedido a cambiar todas las cerraduras del estadio. Vamos a poner seguridad diaria, que actualmente no la hay. No es que cueste mucho dinero y lo haremos. De todas maneras el estadio tiene unas instalaciones fantásticas. Mi despacho en Madrid está a 200 metros del Bernabéu y el Bernabéu no tiene estas oficinas. Así de claro. Las de Valdebebas, posiblemente sí. Pero las del Bernabéu no. Igual ahora que hacen la obra… También estuve en Valladolid y ni de cachondeo. Las del Calderón, ahora que lo han derribado, tampoco. Si para el año que viene el palco podemos cambiar, pues también. Porque el palco está partido y lo del pasillo… Es momento en el que institucionalmente estás con el otro club y separarlo por un pasillo no es normal. En los palcos a los que he ido, sobre todo con la selección, se entran por los lados, lateralmente, no por el centro.

-Los servicios de El Arcángel es una reclamación histórica ya de los aficionados.

-Vamos a intentar hablar con el alcalde, a ver si se quiere hacer cargo él, ahora que tenemos muy buena relación y, si no, pues nos tocará a nosotros. No creo que sean inversiones muy grandes. Creo que ha sido más dejadez que por una cuestión de inversión. Queremos que la gente esté a gusto. Vamos a poner una web o un vínculo donde tengamos la opción de que cualquier persona nos pueda hacer llegar sus necesidades o sugerencias.