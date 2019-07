Javier Gómez: "El Córdoba está al día con jugadores, Seguridad Social y Hacienda"

Javier Gómez es el director general corporativo de LaLiga, y en su entrevista con Diario CÓRDOBA desgrana todos los problemas económicos por los que ha pasado el club blanquiverde, llegando a asegurar que "ha estado a un tris, si no hubiera vendido a varios jugadores, de no continuar con vida".

Gómez, uno de los máximos mandatarios de la organización presidida por Javier Tebas, considera que "sin las ventas de jugadores el Córdoba sería un segundo caso Reus", ve una perspectiva mucho más halagüeña en lo económico-financiero para el club presidido por Jesús León, y explica que aún quedan por cobrar 1,35 millones de euros de la ayuda al descenso.

-Hay que empezar hablando de los problemas del Córdoba, el verano pasado.

-Nosotros, cuando hablamos desde LaLiga, intentamos hacerlo siempre con datos, porque al fin y al cabo, cuando se da una opinión debe estar respaldada, en la medida de lo posible, con datos. El Córdoba en la temporada 17/18, la anterior, perdió cinco millones de euros. Y perder cinco millones de euros significa que has acumulado ahí unos acreedores que no has podido pagarles con lo que has generado la temporada anterior y debes pagarles en la siguiente. Entonces, se encuentra con una gestión, la de la 17/18, muy poco afortunada, en donde se incrementan los gastos y el club pierde cinco millones de euros. Esa era la situación. La norma que se aplica al Córdoba y a todos los clubs es que tú puedes gastar según tengas tus finanzas y uno de los elementos que se tienen en cuenta es si has tenido pérdidas el año anterior. A partir de ahí el Córdoba nace lastrado por esas pérdidas del año anterior. Si en la 18/19 podía haber tenido cinco millones en plantilla, como viene arrastrando pérdidas, la norma de control económico le reduce esa posibilidad y tenía el mínimo de límite de plantilla. Pero no solo porque lo diga el control económico, sino para que pueda hacer frente a sus obligaciones. Y así es como empezaba el Córdoba: en una situación muy complicada económicamente. Y si no ocurriera lo que ha pasado esta temporada, con las ventas de jugadores que ha hecho, sin ninguna duda estaríamos hablando de un segundo caso Reus. Sin ninguna duda. Porque nace con esa deuda, un pasivo de 13-14 millones que tenía que pagar durante toda la temporada. Si no hubiera pagado, como al resto de clubs, si no pagas a los jugadores, a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social, si no le pagas a otros clubs a los que debes, se te abren expedientes. Y si eso lo mantienes durante dos o tres meses, lo que dicen los estatutos es que cabe la posibilidad de descenderte.

-El Córdoba sigue teniendo expedientes. ¿Cuántos a día de hoy?

-No te puedo concretar, pero tiene expedientes abiertos, aunque es verdad que solo son con sanciones económicas. Porque todos los jugadores, la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social están al día al 30 de junio. Otra cosa es qué va a pasar en adelante. Porque claro, hasta aquí tú has tenido un problema muy grande y a partir de ahora, pues tienes a lo mejor un problema menos grande, pero sigues teniendo un problema. Desde luego, el Córdoba de hoy nada tiene que ver con el Córdoba de hace un año. Estoy hablando en términos económico-financieros. Obviamente, desde el punto de vista deportivo estaba en Segunda A y ahora va a estar en Segunda B. Pero a 30 de junio del 2019 todos los jugadores están al día, así como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Federación está al día, los clubs con los que tenía deudas están al día. Esa es la diferencia. Y dando un paso más, ¿ese problema está terminado de resolver? En nuestra opinión había un problema muy grande y ahora tiene otro problema: pues que ahora está en Segunda B, con lo que tendrá menos ingresos, sigue arrastrando algo de deuda, porque no ha podido liquidarla toda, va a tener un beneficio la temporada 2018/19 de más de dos millones de euros, viniendo de unas pérdidas de cinco millones, porque tenía mucho arrastrado, dinero al que se había comprometido en la temporada 17/18 que se lo han traspasado a la siguiente y que ha tenido que pagar en esta. Entonces, ¿han resuelto los problemas completamente? No. ¿Tienen muchos menos problemas que la temporada pasada? Sin ninguna duda. Ahora al Córdoba le queda por cobrar la ayuda al descenso, que se cobra en octubre, noviembre, diciembre y enero. Hasta que eso llegue pues igual tiene tensiones de tesorería que le impidan estar al día con algún proveedor, etcétera. Pero esa es la situación real del Córdoba. ¿Expedientes? Pues lo que te comentaba: tiene expedientes que implican sanciones pecuniarias.

-¿Sanciones pecuniarias leves, moderadas?

Tiene de todo, pero no implican en ningún caso descenso de categoría. Porque como resultado de la venta de jugadores que ha realizado en esta temporada ha podido hacer frente a la deuda acumulada de jugadores, Agencia Tributaria, etcétera.

-¿Puede explicarnos cómo son las ayudas al descenso? ¿De cuánto dispone el Córdoba?

-Cuando un club desciende se le devuelve el valor de plaza. No es exactamente así, pero todo el mundo lo conoce como el valor de plaza, que son dos millones de euros. Esa devolución se hace en tres pagos: un millón en esta temporada, medio millón a la siguiente temporada y medio millón a la siguiente temporada. Dos millones. Y luego tienes la ayuda al descenso, que son 1,35 millones de euros. Por haber descendido y a cargo de los derechos de TV LaLiga lo abona en cuatro partes iguales: en octubre, en noviembre, en diciembre y en enero. ¿Qué hizo el Córdoba? Para poder hacer frente a todo ese pasivo, en torno a los 13-14 millones de euros, abonó dos millones de euros que le adelantó el operador financiero. Por lo tanto al Córdoba le queda por percibir la ayuda al descenso y en ese interín puede que tenga alguna tensión de tesorería como te comentaba. Para percibir esa ayuda al descenso, que se paga entre octubre y enero, tienes que estar al día con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para poder ir cobrándola. Aquí somos muy rectos y debes estar al día con las adminsitraciones públicas y los jugadores.

-¿Cómo es la operación de los dos millones con el operador financiero?

-Esos dos millones ya dispuso de ellos el Córdoba. Ahora simplemente se trata de devolvérselo al operador. Le hicieron un préstamo con esa garantía. Es una cosa habitual. Por supuesto, es un indicio de que el club tiene problemas financieros. Pero que se haga un préstamo con cargo al valor de plaza no es algo inusual. Algunos clubs lo han hecho también y el Córdoba no es el primero que lo hace.

-¿La última venta puede ayudar económicamente al club en Segunda B?

-Con esa venta, la de Andrés Martín, han terminado de ponerse al día. Era mucha la deuda acumulada que tenía el Córdoba. Nace sobre todo en el segundo semestre de la 2017/18 y se han hecho frente a unos pagos y, ojo, que a la vez tiene que pagar esa deuda y lo de esta temporada. Con Andrés Martín se han puesto al día con todo: jugadores, Agencia Tributaria, Seguridad Social, etcétera. En nuestra opinión, si cobrara toda la ayuda al descenso mañana, esa que cobrará de octubre a enero, estaría al día con todo el mundo, estaría a cero deuda o casi cero. Ojo, que estamos hablando de que si no se hacen las ventas de jugadores que se han hecho en esta temporada… Estamos hablando de continuar o no la vida del Córdoba como club. Hasta ese nivel.

-¿Todo por ese semestre de la 17/18?

-No. A ver, todo cuenta. Pero esa parte fue la más importante en cuanto a elevación de gastos. Todos los directores deportivos y los que gestionan el club quieren gastarse el máximo, pero estaba lastrado el Córdoba desde el 1 de julio, porque había acumulado una serie de gastos que hacían generar esos problemas. Y menos mal que se han conseguido gestionar esas ventas de jugadores. Si no estaríamos hablando si continuaba el Córdoba o no.

-Un problema de supervivencia.

-Sin ninguna duda. Los traspasos han sido dolorosos para los gestores. Recuerdo que durante julio-agosto los gestores pedían a ver si podían fichar más, pero la norma era muy clara: tienes que ir al mínimo para poder ir a tus obligaciones. No voy a entrar si están mejor vendidos o no, porque a mí eso se me escapa, pero si no se consiguen realizar estamos hablando de que la continuidad como club no era posible.

-En Segunda B ya no hay control de LaLiga. ¿Hay posibilidad de que en el futuro haya una comisión mixta RFEF-LaLiga para el control económico también en Segunda B?

-Es competencia de la RFEF. Supongo que estarán tomando las medidas correspondientes, pero nosotros no podemos hacer nada. Es muy clara la competencia de LaLiga y la de la RFEF, y es ésta la que tiene que ver cómo hacer las cosas y cómo las planifica.

-En caso de regreso a Segunda, ¿cómo se abonaría el canon?

-Sería el que ha recibido ahora. Esos dos millones de los que hablábamos, pues si asciendes, el 31 de julio debes abonar 500.000 euros, a lo largo de esa temporada en Segunda irías aportando otros 500.000 euros y finalmente, 500.000 euros la siguiente campaña y otros 500.000 en la siguiente. En tres temporadas, dos millones con cargo a los derechos de televisión. Por eso, si en noviembre no hubiera adelantado esos dos millones, el Córdoba no hubiera pagado. Estamos hablando de un tema muy grave, así era la situación en la que estaba el Córdoba y, claro, como se ha salido de ella, parece que no ha pasado. Ha estado en un tris, insisto otra vez, si no se venden esos jugadores, de continuar o no la vida del club.