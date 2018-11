Javi Lara, nueva baja para Lugo por lesión en el gemelo

La llegada de Curro Torres al vestuario blanquiverde ha supuesto un aumento de la carga de trabajo, tanto física como, lógicamente, de conceptos. El primer apartado ha tenido ya una consecuencia clara: Javi Lara, quien llegó ayer a la sesión matutina con tiras en el gemelo, no terminó la sesión y se perderá con seguridad el encuentro de pasado mañana en el Anxo Carro. Hoy se le harán pruebas y los servicios médicos comunicarán el alcance de su dolencia. El otro afectado, Alejandro Alfaro, aún no ha vuelto al grupo y no estuvo en ninguna de las dos sesiones de ayer después de que el martes sufriera un golpe con Álex Vallejo en la sesión vespertina. Con Blati Touré conociendo a su nuevo entrenador y plenamente integrado, la otra novedad la protagonizó Marcos Lavín, que probablemente entrará en la lista para Lugo aunque ayer por la tarde trabajaba aparte aún con Javier Poveda.

Por lo tanto, la lista de bajas de Curro Torres para su debut en tierras gallegas es notable. Sasa Jovanovic y Jaime Romero le dejan con la obligación de adaptar la banda derecha (quizás De las Cuevas) o tirar de Sebas Moyano. Andrés sigue sin entrenar tras sus problemas en la espalda tras su encuentro con el filial, aunque muy posiblemente el sevillano esté a partir de ahora más con el segundo equipo que con el primero. Luis Muñoz tiene relevo en el centro de la defensa, aunque vista la intención del valenciano para su equipo pierde con el malagueño un punto de velocidad. El que sí puede tomar protagonismo con la llegada de Curro Torres al Córdoba es Quim Araújo, al que tuvo hace pocos años en el filial valencianista, al igual que a Álex Quintanilla, que también estuvo a sus órdenes cuando el hoy central blanquiverde tenía 23 años. Si se decantara por el 1-4-3-3, la banda izquierda debe formarla -no hay más alternativas- con Quezada y Javi Galán, mientras que en el centro del campo los acompañantes de Álex Vallejo serían el citado Quim Araújo y Álvaro Aguado. Habría que comprobar la posibilidad de introducir a Blati Touré, mientras que en la derecha tiene un problema el técnico debutante, ya que no tiene a nadie que actúe en esa demarcación de forma natural. Otro que puede tomar protagonismo con la llegada de Curro Torres al banquillo cordobesista es Erik Expósito, que el pasado domingo disputó sus primeros minutos de competición liguera desde finales de septiembre.

La sesión vespertina la dedicó ayer el técnico blanquiverde a volver a trabajar la estrategia a balón parado. Hoy celebrará una sesión matutina tras la que comparecerá en la que será su primera rueda de prensa previa a su debut liguero en el Córdoba.