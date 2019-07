Javi Flores: Ahora es cuando más se necesita gente que sienta los colores, yo soy de esos

El nuevo fichaje del Córdoba, Javi Flores, ha hablado en las redes sociales del club, en sus primeras palabras tras el anuncio oficial. El centrocampista cordobés ha recordado que “cuando salí del Córdoba fue uno de los momentos más tristes de mi carrera, me iba de mi casa, de mi estadio. Eché los dientes con la blanquiverde puesta, y aunque no me ha ido nada mal, siempre he mirado de reojo al Córdoba, ansiando el momento de volver”.

Tras su regreso al club blanquiverde, Flores afirma que “ahora es cuando más se necesita a gente que sienta los colores, y yo soy de esos. Podría haber seguido en el Elche, club al que le estoy agradecido, pero no me hubiese perdonado no volver al club de mi vida cuando más me necesita”.

El jugador cordobés se ha dirigido directamente a los cordobesistas: “Me alegro estar de vuelta. Vamos a dejarnos el alma para estar en junio en Las Tendillas”.