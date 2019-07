Javi Flores regresa «sin mirar a la categoría y por mi familia»

Ayer Javi Flores vivió un día especial, puesto que se presentó de manera oficial como jugador del Córdoba en lo que supone el regreso a su tierra.

El de Fátima mostró su entusiasmo con palabras que mostraron compromiso con su nuevo club. «Muchas veces no se miran las categorías, sino dónde quiere uno desea jugar, entre otras cosas. También he mirado por mi familia», aseguró Flores quien añadió que «hay momentos, como este, en los que es necesario volver a casa, arrimar el hombro y poner todos nuestro granito de arena para estabilizar al club, regrese a la Segunda División y así disfrutemos del mejor fútbol».

El mediocentro cordobés quiso recalcar en su primer acto oficial esta temporada como blanquiverde que llega «con la idea de seguir disfrutando del fútbol. Hay otros años mejores y otros peores, pero lo que debemos tener claro es que debemos empezar de cero, olvidar lo que ha pasado en años anteriores». En esta línea, Flores añadió que «todos partimos de cero porque la mayoría de jugadores son nuevos y no queda otra que tener una inercia positiva y querer vivir cosas bonitas, pero sobre volver a la normalidad».

OPERACIÓN SENCILLA

Sobre su regreso a Córdoba, Javi Flores reconoció que su anterior club, el Elche, «se mostró desde primera hora comprensivo y ha dado facilidades en todo momento para volver aquí». También quiso agradecer la predisposición de la cúpula directiva del club y de su presidente, Jesús León, ya que «todo ha sido más fácil de lo que esperaba y al final todo ha transcurrido en torno a mi, a mi decisión».

Desde que se hizo oficial su fichaje, el de Fátima reconoció que «siempre he recibido mensajes de apoyo y cariño y lo vivido anteriormente ya quedó en el pasado, por lo que ahora vengo para aportar el máximo, hacer el míster lo que me pida y cumplir, que es de la única forma que la gente reconoce tu trabajo». Respecto a la temporada, la Segunda B «es muy larga y no sabes con qué rivales vas a competir por el objetivo», recordó Javi Flores, quien quiso sentenciar que «debemos ser nosotros mismos y todos los equipos, aunque unos tengan más nombres que otros, partimos de la misma línea de salida». Por tanto, Flores lanzó una advertencia: «No debemos despreciar a ningún contrario».