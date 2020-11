Javi Flores, la pieza pendiente de encajar en el Córdoba CF

Uno de los nombres a destacar en el inicio liguero del Córdoba CF es el de uno de sus capitanes, Javi Flores, aunque podría afirmarse que no por el tiempo que permanece sobre el terreno de juego o por ser de los indiscutibles para Juan Sabas. El de Fátima ha estado sobre el campo hasta ahora 163 minutos, es decir, el 60,37% del tiempo total de competición, entre otros motivos, porque en la segunda jornada, en Yecla, no estuvo en el once titular. de hecho, siete compañeros de Javi Flores acumulan más minutos hasta ahora: Edu Frías, Farrando, Djetei, Bernardo, Berto Espeso, Mario Ortiz y Piovaccari, mientras que el chaval del filial, Alberto del Moral ha disputado solo nueve minutos menos (154) y Willy, 24 minutos (139). Todo ello, teniendo en cuenta que Miguel de las Cuevas estaba de baja para los partidos en Yecla y contra el UCAM Murcia y que hombres como Alain Oyarzun o Samu Delgado, aún no estaban completamente a punto para el estreno liguero contra el Lorca Deportiva.

A pesar de ello, Javi Flores pone su firma en el 26% de las acciones atacantes del Córdoba CF en el global de los 270 minutos de competición de los blanquiverdes en esta 20-21. Según datos de Wyscout, el equipo de Sabas ha disparado contra la portería contraria en 31 ocasiones (10 contra el Lorca, 8 contra el Yeclano y 13 contra el UCAM). En la primera jornada, Javi Flores dio dos asistencias a compañeros para el disparo contra el arco rival, uno de ellos, por cierto, terminó en el gol de Piovaccari que dio el triunfo. Además, tuvo un 100% de acierto en el pase en el último tercio del campo, seis de seis, el que más combinó de su equipo en esa zona, aunque solo jugó 72 minutos.

Contra el UCAM Murcia, el de Fátima disparó en tres ocasiones contra el arco rival: una se marchó fuera, otra fue al palo y en la otra, Biel Ribas tocó lo justo para que el balón se marchara al larguero. El capitán lideró el lanzamiento de golpe franco ante las ausencias de De las Cuevas y Alain Oyarzun y, asimismo, dio otras tres asistencias para el disparo de un compañero (también lideró la estadística del equipo en este apartado) y volvió a dar seis pases de siete intentos en el último tercio del campo (el tercero de su equipo que más combinó en esa zona).

Su aportación en La Constitución, campo en el que estuvo 20 minutos, fue casi testimonial: un par de pases en ese último tercio de campo y alguna recuperación en fase defensiva, pero poco más.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los disparos a puerta, así como las asistencias para disparo dadas a compañeros, Javi Flores suma ocho acciones en total de los 31 tiros del Córdoba CF contra las porterías rivales, un 26% de la producción ofensiva a pesar de estar sobre el terreno de juego poco más del 60% del tiempo disponible.

La incógnita surge con el futuro a corto y medio plazo. Hasta ahora, el capitán ha jugado por la izquierda, como volante y como mediapunta, adaptándolo Sabas a las circunstancias de la plantilla. Inició la Liga en El Arcángel por banda por la baja de Carlos Valverde y la necesaria puesta a punto de Alain Oyarzun. El vasco tomó la titularidad en Yecla y el de Fátima inició aquel partido en el banquillo, ya que el técnico blanquiverde decidió jugar con dos delanteros, maniobra que se comprobó acertada. En el tercer envite, el conjunto cordobesista varió el sistema para jugar con un 1-4-5-1 en el que Javi Flores recuperaba la titularidad como interior, junto a Mario Ortiz, mientras que en el partido próximo, en Granada, o siguientes, la ausencia de Miguel de las Cuevas le señala como relevo natural para al mediapunta en caso de que Sabas vuelva a su esquema ideal, el 1-4-2-3-1. Pero una vez con todos disponibles, Juan Sabas tendrá que buscar la solución para encajar la última pieza en este Córdoba CF, Javi Flores. Algo complicado y que el de Fátima, desde luego, se lo está poniendo aún más difícil.