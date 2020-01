Javi Flores: "No esperaba tanto cariño por parte de la afición"

Javi Flores no solo demuestra que es el capitán del Córdoba CF en cada partido. También lo hizo cuando la situación extradeportiva era acuciante, cuando las nóminas impagadas se acumulaban, y lideró aquella rueda de prensa de la plantilla, el pasado 6 de noviembre, cuando el vestuario dijo «basta». El de Fátima se centra ahora "en el fútbol", ya que hasta ahora "había sido imposible que pensáramos solo en eso". Considera que "la línea del equipo es buena" y que, de seguir así, es asumible acabar la temporada en play off. Aunque, para ello, el aliento de la afición será fundamental.

-¿Cómo se afronta en el vestuario la nueva etapa tras la llegada de Infinity?

-Ha dado mucha tranquilidad al club, a nosotros y a la ciudad. Ahora todo el mundo se centra en el fútbol y eso es importante. Hay que centrarse en eso y en intentar estar entre los cuatro primeros al final de la temporada.

-¿Cómo es la relación de los nuevos consejeros con la plantilla?

-Son gente que tiene mucho trabajo por delante. Tanto en la comida de Navidad como alguna otra vez han estado con nosotros. Pero son gente muy cercana.

-¿Cómo vivisteis la visita de Al-Zain y del resto de propietarios bareiníes?

-Nos dieron las gracias por nuestro comportamiento en estos últimos meses. Nos mostraron también que van a estar con el equipo y que van a darle estabilidad y calma al club, para que nosotros solo pensemos en el fútbol, que hasta ahora había sido imposible.

Javi Flores posa junto a la estatua de San Rafael en El Arcángel. / CHENCHO MARTÍNEZ

-Ahora toca un mes de enero muy duro con tres salidas, la primera en Huelva

-Sí, ahora ya empieza la segunda vuelta, y antes el último partido de la primera vuelta con el Recreativo. Ya empieza la cuenta atrás. Todo el mundo empieza a jugarse más cosas, es mucho más complicado sumar puntos y el equipo que sea más regular ahora será el que esté más arriba.

-¿Os esperabais al Marbella y al Yeclano en ‘play off’ a estas alturas?

-Bueno, el Yeclano es probablemente la sorpresa del grupo. Pero el Marbella es un equipo hecho para estar arriba, la realidad es que es un muy buen conjunto y seguramente estará en la zona alta todo el año.

-¿Es el mes de enero clave para la pelea del ‘play off’?

-Yo creo que tenemos que ir mirando cada jornada, cada domingo, y no mirar mucho más allá. La línea del equipo es buena y si seguimos así estaremos entre los cuatro primeros o cerca de conseguirlo.

-¿Cómo se afronta en el vestuario la intención del club de fichar y dar bajas?

-Ahora tras las vacaciones supongo que el club hablará con la gente que no cuente. Pero el grupo es muy bueno. Son cosas que quizás hablas con gente con la que tienes más confianza, pero el grupo está centrado desde ya en el partido de Huelva. Todo esto es fútbol, lo que tenga que pasar pasará.

El capitán del Córdoba CF posa en la zona de vestuarios. / CHENCHO MARTÍNEZ

-En el campo se le ve liderando al equipo, pero en los últimos partidos ha tenido mala puntería

-Pues sí, la verdad es que en los últimos partidos no he estado muy acertado. Pero espero poder contribuir con más goles, y terminar la temporada con una cifra cercana a los siete u ocho goles. Cuantas menos vueltas se le den a esas cosas mejor. Es verdad que nunca he sido un goleador, pero hay que intentar meterlas.

-¿En qué zona del campo se siente más cómodo?

-Desde que llegó Raúl (Agné) siempre he actuado por detrás del delantero, y es donde más a gusto me encuentro. Salvo en el partido ante el Marbella, que jugué de falso nueve, en el resto jugué de mediapunta, y es donde más cómodo estoy.

-¿Cree que se puede recuperar la ilusión de la afición?

-Nunca la han perdido. Este año han estado con el equipo en todos los momentos, y con el Marbella fíjate la cantidad de gente que fue a El Arcángel. Solo podemos darles las gracias por el comportamiento que han tenido y que, no tengo duda, seguirán teniendo.

Javi Flores, junto al escudo del Córdoba CF. / CHENCHO MARTÍNEZ

-Ahora, más que nunca, su aliento es fundamental.

-Está claro, en los momentos malos es cuando se nota que tienes a la gente contigo, te aportan el plus de energía que te puede faltar a veces.

-¿Ha notado el cariño de la afición tras su regreso?

-La verdad es que sí, no esperaba tanto cariño por parte de la gente. Tengo una satisfacción muy grande por tener su cariño y notarlo cada domingo y en cada entrenamiento.

-¿Esperáis una caravana de cordobesistas en el Nuevo Colombino?

-Ese tipo de desplazamientos te demuestra la grandeza de esta afición. Espero que podamos brindarle una victoria ante el Recreativo y que pasemos unos Reyes muy felices. Se merecen eso y mucho más, espero que podamos sumar los tres puntos y que podamos brindárselos a ellos.