Javi Flores: "Estamos tranquilos y espero que pronto se haga oficial la inscripción"

-Pretemporada nueva y atípica, porque en el 2020 ha ocurrido todo.

-Sí, está siendo coo la vida misma. Se van dando pasos sobre la marcha, porque van saliendo protocolos, normas, cosas nuevas cada día. Hasta ahora con los partidos parece que se van a jugar, luego que no, LaLiga dice que sí, que hay que hacerse unas pruebas, en fin, es muy lioso todo. Estamos en la tercera semana de pretemporada y el club ha puesto todo de su parte para que las cosas salgan bien. Hasta ahora, toquemos madera, las cosas van bien en lo de este virus que tenemos y ahora nos encontramos aquí. Progresar en la unión, conocer a la gente nueva, de ir cogiendo un poco los conceptos del míster y a ver si poco a poco nos vamos acostumbrando a esta normalidad que nos toca vivir ahora.

-Hay personas a las que el parón tan largo les ha afectado. ¿Cómo lo ha llevado usted?

-Cuesta, la verdad. Por mucho que te cuides y que intentes llevarlo lo mejor posible, al final, son cinco meses parado. Vuelves con sensaciones de pesadez, de que te cuesta volver a coger el ritmo. En mi caso particular he tenido un niño, una mudanza, otras circunstancias y ahora la suerte para nosotros es que una pretemporada muy larga y que debemos ir incrementando poco a poco el estado de forma. Te iba a decir que íbamos a llegar en buena forma, pero no se cuándo vamos a llegar, porque tampoco se sabe cuándo vamos a empezar. Es lo que te comento, estamos trabajando unas cargas para llegar en una fecha y luego a lo mejor te la cambian y es otra fecha. Este virus, por desgracia parece que va a peor y van cambiando mucho las fechas de todo. Es muy complicado y los equipos que mentalmente mejor estén son los que van a estar peleando por estar arriba.

-¿Qué le parece Juan Sabas?

-Juan es un entrenador que da mucha libertad al futbolista dentro del campo. Como todos los entrenadores en todos los equipos tiene un orden, pero le gusta que el jugador se muestre tal y como es él, que no se cohíba de nada, de hacer cosas en el campo. Un entrenador que le gusta manejar bien los momentos de cada partido: si hay que replegar, pues a replegar y si toca presionar, pues ir a presionar. Al final es intentar adaptarte a lo que pide el partido y sus circunstancias. Es un entrenador que que el grupo lo va a manejar muy bien y esperemos ir conociéndolo más y que él vaya impregnando al equipo su sello. Es verdad que falta gente por venir, no muchos, pero darán un salto de calidad a la plantilla cuando esté al completo y así podrá trabajar el entrenador específicamente. El nivel de los chicos que han venido es muy bueno y su predisposición es buena.

-Si el 2019 fue difícil, este 2020 es aún peor.

-Sí, pero al final todo se resume en el coronavirus. La 19-20 fue muy duro porque no conseguimos siquiera el play-off y ya sabemos que la RFEF creyó que lo más oportuno era hacerlo así, aunque lo más justo hubiera sido terminarla. También entiendo que era una circunstancia muy difícil, porque con los controles en Segunda tambien hubo muchos problemas. La temporada pasada empezó mal y terminó mal y en esta tenemos aires renovadas. Creo que el club está haciendo una apuesta importante, no solo en el primer equipo, también en el filial, en el femenino y crear estructuras de club para un futuro mejor. Tener unas bases para que el día de mañana no tengamos un poco esa infraestructura que teníamos, que al final hubo muchos problemas y al final se hablaba poco de fútbol. Creo que vamos por el buen camino y ojalá no tuviésemos este virus y habláramos solo de fútbol que es lo que a todos nos gusta.

-Como capitán, ¿cómo ve la situación tan especial que vive el club?

-Nosotros tenemos la tranquilidad del club, de que todo va a salir bien. Desde que ha llegado Infinity, con Javier -González Calvo- a la cabeza, lo que muestran es mucha tranquilidad, mucha seriedad, estamos todos al día, los pasos que dan son firmes y eso, al futbolista pues le hace olvidar esas cosas. Cuando el jugador ve que las cosas se hacen bien, pues… También nos dicen que estemos tranquilos y eso es muy positivo para el futbolista. Espero que pronto pueda ser oficial y esas dudas que pueda haber queden a un lado. La plantilla tiene mucha confianza y mucha tranquilidad.

-En lo personal, la 19-20 no fue mala para usted. ¿Qué espera de la 20-21?

-Espero estar a un buen nivel para ayudar al equipo a conseguir el objetivo y poder seguir disfrutando del fútbol. Cuando uno se siente bien jugando pues se siente feliz. Mi objetivo es ser feliz jugando al fútbol y está claro que ascender. El objetivo es ese. En el vestuario ayudar a los más jóvenes e intentar contagiarnos de lo que es jugar en el Córdoba CF. Vivir por dentro que las cosas salgan bien, que salgas al campo aunque en este caso no haya gente e individualmente aportar, ser feliz y ayudar a conseguir el ascenso. Y apoyar para que los compañeros lo tengan todo más fácil aquí.

-Un objetivo que ha conseguido el Elche.

-Sí, desde hace unos meses parecía que se alineaban los astros. Pasaban cosas que pensaba “mira, mira y mira” y no me sorprende. Conozco a la mayoría de los jugadores, al cuerpo técnico y su clave es que son un grupo muy bueno. No prima lo individual, sino lo colectivo. Un equipo muy bien trabajado. Parece que estaba predestinado para ellos. Ver cómo han conseguido las eliminatorias, cómo entraron en play-off en el último minuto. Son años que dices “este año está para mí”. El Córdoba CF cuando asciende a Primera fue un poco así. Yo me he alegrado muchísimo, porque ha sido mi casa y ojalá puedan permanecer en Primera, porque el primer año es muy importante.

-Y con un capitán de 40 años, Nino.

-Sí, es con el que más hablo. El tío es un currante. El que lo vea competir verá que es un animal, pero es que entrenando es igual. Un currante, se cuida y no le gusta perder a nada. Y su carrera está ahí. Si le dejan, disfrutará más del fútbol y cantarán más goles de él. Es una leyenda.

-Le quedan todavía siete años para llegar a su edad.

-Seis. La verdad es que yo me encuentro muy bien físicamente, pero también uno tiene que estar feliz, en tu entorno, en el equipo, sentirte a gusto y con confianza. Y yo me siento así ahora. Me siento muy valorado y me gustaría seguir disfrutando del fútbol aquí hasta que decida el club, pero yo intentaré alargarlo lo máximo posible.

-Será raro ver El Arcángel vacío.

-Escuché una entrevista a Víctor Fernández y lo cierto es que tenía razón. Hay muchos clubs que meten en su campo 25.000, como es su caso, en el nuestro son 8.000-10.000 y el no meter público pues se pierde más que se gana. Nosotros en los últimos minutos mucha gente nos ha llevado la gente. Hay partidos que los gana la gente.. Muchas veces al contrario lo mete atrás la gente. El fútbol es de la gente y al futbolista le gusta jugar con público. Un campo vacío, desangelado, hace perder mucho al fútbol. Pero así ha venido el coronavirus.

-¿La Segunda B Pro?

-Pero qué equipos entrarán. Nunca lloverá a gusto de todos. Por qué entra un equipo que económicamente pueda y otro que deportivamente quedó mejor pero que económicamente no puede, cómo se quedará fuera. Nunca lloverá a gusto de todos. Es verdad que hay clubs que pueden sostener ciertas cosas y otros no. Si es para mejorar también es para que el fútbol sea más seguro. Si esa Liga la hacen el año que viene y va a ser más segura que otra u otras… La vida ha cambiado y esa es una realidad.

