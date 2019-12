Javi Flores: "Entre todos vamos a sacar esto adelante"

El capitán del Córdoba CF, Javi Flores, aseguró en zona mixta que el partido ante el Marbella, con derrota final por 1-2, fue "bastante igualado", con "dos buenos equipos" donde la diferencia estuvo "en el acierto de cara a portería". El de Fátima se lamentó de que las "ocasiones claras" falladas y de que el segungo gol del Marbella llegó "en nuestro mejor momento". Posteriormente, "lo intentamos hasta el final pero no pudimos empatar", indicó.

Con gesto serio, el centrocampista blanquiverde aseguró que "cuando parece que es el día, siempre pasa...Y me ha pasado en casi todos los clubs donde he estado". No obstante, quiso agradecer "con mayúsculas" a los más de 12.000 aficionados que "nos apoyaron hasta el último minuto. El aplauso se lo damos nosotros a ellos, que no les quepa duda de que vamos a seguir hasta el final, vamos a estar arriba y entre todos juntos vamos a sacar esto adelante".

De hecho, Flores se hizo eco con sus palabras de esa esperanza que flotaba en El Arcángel de una victoria que ayudase a acabar las Navidades en puestos de play-off. "La guinda habría sido ganar hoy. Nos habríamos ido con unas sensaciones tremendas, con todo lo que hemos pasado, a cinco puntos del primero. Pero los caminos muchas veces no se eligen, hay que trabajarlos", reflexionó el de Fátima.

Además, quiso sacar una positiva al indicar que "estamos cerca de los cuatro primeros, no estamos en mala situación y queda mucho tiempo para pelear por todo". "Hasta junio queda mucho, hay que ser fuertes mentalmente y seguir trabajando", continuó el cordobés.

Finalmente, explicó su nueva posición en el campo, como hombre más adelantado, algo que sorprendió en la primera parte. "Hasta el cambio de Ortuño estaba jugando de delantero, pero con libertad para poder bajar y recibir el balón, no era un nueve referencia ni mucho menos. Tanto Owusu como Zelu tenían libertad para aprovechar mis espaldas", dijo Javi Flores.