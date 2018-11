Javi Flores: "Córdoba y Elche pueden escalar antes del parón"

Javi Flores, cordobés de nacimiento, estuvo seis temporadas en el primer equipo del Córdoba CF, con el que vivió el ascenso en 2007 a Segunda División. Después de pasar por el Getafe B, el Murcia y el Hércules, suma cuatro temporadas discontinaus en el Elche, club en el que está plenamente asentado y con el que vuelve a disfrutar de continuidad en la categoría de plata. Eso sí, sigue siguiendo al Córdoba desde la distancia y, para él, su primera visita a El Arcángel con otra camiseta distinta a la blanquiverde será «un partido muy especial».

-Regresa a Córdoba con un Elche que también está en apuros.

-Los dos equipos tenemos la necesidad de puntuar porque nos hemos quedado un poquito atrás en la tabla, y llevamos varios partidos sin conseguir la victoria. Sería importante para el Elche y para el Córdoba sumar una victoria

-¿Cree que al Elche le están perjudicando los últimos arbitrajes?

-Me gustaría pensar que son cuestiones normales. Los árbitros son personas, se equivocan y aciertan. Es verdad que esta temporada hemos tenido partidos de errores arbitrales que nos han costado los puntos. Jugadas tan claras y que te cuestan puntos pues te minan un poco. Pero creo que nuestro míster ya habló el otro día y hay que pasar un poco página.

-Lo ha jugado casi todo esta temporada. ¿Contento?

-Solo me he perdido un partido. Volver a Segunda División y jugar asiduamente es una alegría, en una categoría muy bonita. Me encuentro físicamente bien y también bien en confianza. Estoy en un gran club, que hace poco estaba en Primera.

-¿Cómo juega este Elche?

-Nosotros tenemos una filosofía clara. Somos un equipo muy incómodo, que presiona muy arriba. Intentamos ser protagonistas con el balón y hacerle muy incómodo el partido al rival.

-¿Esperaba un Córdoba tan abajo en la clasificación?

-Bueno, la Segunda División es una categoría complicada. Para el Córdoba el verano ha sido un poco convulso, empezaron la pretemporada con un entrenador, luego llegó otro y eso es lo que me parece más complicado. Pero creo que tiene una gran plantilla con buenos futbolistas. Ahora los dos equipos estamos abajo, pero si cogemos una racha de dos o tres partidos ganando podemos escalar posiciones, incluso antes del parón de Navidad.

-¿Pesará que sea el debut de Curro Torres en El Arcángel?

-Siempre que llega un nuevo entrenador los jugadores suelen conectarse más. Pero nosotros no nos paramos a pensar en eso, vemos a los rivales como todo el mundo pero tenemos nuestras señas de identidad, y eso no lo cambiamos por nada.

-Os acompañan en el viaje varios autobuses de aficionados.

-La verdad es que la afición va a todos los partidos, es de alabar, se pegan muchas palizas en coche. Nosotros fuera de casa no estamos sumando tantos puntos y en ese sentido nos gustaría brindarles una victoria a domicilio en Liga para que se vuelvan con esa recompensa.

-Y que al final ambos equipos se mantengan, ¿no?

-Ojalá en junio ambos equipos estemos salvados y podamos estructurar mejor la temporada siguiente.

-¿Le gustaría volver algún día al Córdoba?

-La verdad es que en el fútbol nunca sabes, la vida da muchas vueltas. Yo a día de hoy estoy muy agusto en Elche, llevo cuatro temporadas aquí y me han tratado muy bien. Pero si saliese la opción de volver al Córdoba lo valoraría muy positivamente. Evidentemente me gustaría volver algún día, pero sé que no es fácil. Las cosas cuando menos te la esperas aparecen, es algo que no se puede prever ni pensar.

-¿El partido de mañana es especial para usted?

-Sí, evidentemente. Es un partido totalmente diferente al resto, especial. Estuve hace seis años en el primer equipo del Córdoba y ese club me lo ha dado todo. Personalmente me ayudó mucho a crecer como persona y es un encuentro diferente. Llegué muy joven al primer equipo del Córdoba y conseguimos el ascenso. La Segunda B se le quedaba muy pequeña, pero es una categoría que es difícil de salir. Hay cosas que no se olvidan, ese partido último en Huesca, el recorrido posterior por las calles de Córdoba, son cosas que uno se guarda y las recuerda toda la vida.