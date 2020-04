Iván Navarro: "Ni en vacaciones estamos tanto tiempo sin jugar"

El extremo del Córdoba CF Iván Navarro ha hecho unas declaraciones a los medios oficiales de la entidad, en las que ha dado su opinión sobre la situación actual. También ha hablado de lo que espera al equipo, siempre y cuando pueda volver a la competición con normalidad.

-¿Cómo está viviendo este aislamiento, sabiendo que aún puede quedar un mes por delante del mismo?

-Lo llevo lo mejor que puedo. Intento que pasen las horas rápido, haciendo el trabajo que el cuerpo técnico nos manda todas las semanas, viendo además series y jugando a la consola. Hemos llegado a un punto en el que debe de dar igual el tiempo, solo esperar a que esto acabe.

-¿Cómo nota su estado físico, tras el trabajo con las tablas individuales y las sesiones colectivas?

-Me veo bien dentro de lo que cabe. Mentiría si dijera que estoy al cien por cien porque es imposible. El trabajo que nos mandan es excelente pero no es lo mismo que hacer específicamente a lo que nos dedicamos que es el fútbol.

-En su caso, este parón llegó en un mal momento, ya que había llegado a hacerse con el puesto de titular. ¿Qué opina?

-Pues sí, ya que jugué de titular ante el Cartagena y el Cádiz B anteriormente. Me sentía muy cómodo, así que ha sido una pena. Creo de todas formas que en el momento en el que ha estado en peligro la salud, este tema ya quedó en un segundo plano. La salud es lo primero y ahora mismo no hay que pensar en otra cosa.

-Aunque esto afecte a todos los equipos, ¿será diferente para el Córdoba volver a la competición, por tener que adoptar las ideas del nuevo entrenador, además de realizar una minipretemporada?

-Cuando volvamos, los jugadores de todos los equipos estaremos con unas ganas tremendas de seguir lo que es el fútbol. Ni en las vacaciones de verano estamos tanto tiempo sin jugar. Con la ilusión que tendremos todos, captaremos lo que el entrenador quiera que aprendamos lo más pronto posible. El equipo sabe adaptarse fácil a los cambios, por lo que el añadirle las ganas, hará que este aspecto sea más fácil todavía”.

-¿Teme que la competición pueda llegar a no reanudarse y que solo se juegue el fútbol profesional por los intereses económicos?

-Lo justo sería que se acabe lo que se ha empezado. Lo primero es que esto pase lo más rápido que se pueda y con las mínimas víctimas posibles, de aquí hasta que esto acabe. Cuando se decida que se puede volver a jugar, pido que podamos terminar esta liga. Sería lo más justo para nosotros y todos los equipos.

-En el caso de que vuelva el fútbol, ¿cómo ve lo que queda de temporada en la carrera por el play-off?

-Lo más importante es que tendremos las mismas ganas o incluso más que antes de conseguir el objetivo. Tendremos que pelear por esos puestos al igual que todos. El tema estaba complicado pero sabemos el potencial que tenemos y que somos capaces de meternos en el play-off.

-¿Le preocupa lo que está pasando de cara al futuro, en lo personal y en lo colectivo, porque el deporte vuelva a no ser el mismo?

-No es el momento de pensar en la situación personal por dos motivos. Primero no es lo que toca ahora mismo, lo que importa es tu salud, de la gente de tu alrededor y de todo el mundo, y porque de esos temas no me encargo yo. En lo colectivo, sobre todo al principio, va a ser todo un poco distinto hasta que se normalice todo. Lo que espero es que la gente pueda disfrutar del fútbol lo más pronto posible, de la misma forma que antes, pues es un espectáculo al fin y al cabo.

-¿Qué mensaje manda a la afición en estos momentos?

-Lo primero que haría es darle mucho ánimo a todos. En el caso de que alguien haya perdido un ser querido, le mando desde aquí todas mis fuerzas. Darle las gracias porque estoy seguro de que están siendo todos muy responsables, cuidando de ellos mismos y de las personas que tienen cerca suya. En cuanto pase esto, seguro que van a poder disfrutar del Córdoba y de El Arcángel. Mandarle a todos un abrazo y mucha fuerza.