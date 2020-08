Iván Navarro: "Este equipo no es de Segunda B, el Córdoba CF debe estar mucho más arriba"

-¿Cómo lleva la pretemporada?

-Es un comienzo de pretemporada bastante ilusionante, por todo lo que me ha pasado, también por lo personal, la motivación de poder estar aquí y deseando de que todo pase lo más rápido posible para poder volver a disfrutar de lo que queremos todos, que es el fútbol.

-¿Contento con la renovación por parte del Córdoba CF?

-Estoy muy agradecido al club, porque se puede decir que cuando mejor estaba es cuando paró todo y es de agradecer esa confianza que depositaron en mí. La verdad es que estoy contento e ilusionado desde que me enteré y con muchas ganas de poder hacerme un hueco y seguir aquí.

-¿Cómo afronta esa posibilidad de salir en préstamo?

-No la contemplo, yo me centro en entrenar todos los días bien, demostrar al míster que soy apto para estar en la plantilla y no me planteo otra cosa a día de hoy. Si tiene que llegar ya se verá, pero por ahora no me planteo otra cosa que sea vestir la camiseta del Córdoba CF este año.

-Hablaba de hacerse un hueco, pero de medio campo hacia delante empieza a haber nivel y, además, jugadores con bastante experiencia.

-El Córdoba tiene que tener a los mejores de la categoría, los mejores jugadores y lejos de ser un factor por el que yo achantarme, es al revés, me motiva para ser mejor, aprender de ellos, de la parte de arriba soy el más joven. Al contrario, me nutro de cómo juegan, de las decisiones que toman, de la madurez en esa parte del campo e intento aprender de ellos cada día. Son jugadores que han estado en categorías altas y si lo han estado es por algo. Día a día marcan la diferencia y lo que intento es aprender de ellos.

-El final de Liga 19-20 fue especialmente frustrante para usted, que estaba en un buen momento.

-Sí, doblemente frustrante. Primero, porque me llevé la primera parte de temporada participando poco. Cuando llegué me dieron confianza Diego (entrenador del filial) y Raúl (Agné) y cuando mejor estaba se paró todo. Si a esto le sumas que eran mis últimos meses de sub-23 era doblemente frusrante. Pero bueno, se dio así y no vale lamentarse, toca trabajar y hacerse un hueco en el equpo y para eso estamos aquí.

-¿Qué le parece Juan Sabas?

-Creo que es un entrenador que le gusta la intensidad, que sus equipos sean valientes, que sean verticales y la verdad es que estoy bastante a gusto con sus planteamientos. Llevamos apenas tres semanas o cuatro con él. Cuando llegó empezó el confinamiento, por lo que creo que el equipo tiene aún que coger bastantes conceptos. Pero resaltaría la intensidad, la presión alta. Por su pasado como futbolista, sobre todo en la parte atacante, le gusta bastante la verticalidad, la rapidez y creo que todo irá bastante bien con él.

-Ahora la plantilla parece equilibrerarse en edad, algo a lo que ayuda, entre otras cosas, su juventud.

-Cuando estás dentro del campo hay algo que marca la diferencia, que es el hambre, y tanto la gente más veterana que está en el equipo y los fichajes que han llegado, que son algo más jóvenes, creo que a todos se les ve esa hambre, en cada ejercicio, en cada partidillo. Hoy en el fútbol lo importante es el hambre. Todos quieren ser importantes, el ambiente entrenando es espectacular. Al final, si le sumas esa hambre, que se da por hecho a los más jóvenes, y la importancia de la gente veterana del año pasado, puede ser una mezcla muy buena para lograr el objetivo.

-Un objetivo que se centra en el ascenso.

-Hombre, claro. Desde el momento en el que cualquiera entra en las instalaciones del Córdoba CF o habla con alguien del Córdoba cF se da cuenta de que el objetivo principal del club es crecer y que no cabe otra opción que no sea ascender. Creo que este equipo no es de Segunda B. El Córdoba CF es de una categoría mucho más arriba. Solo hay que ver las instalaciones, la infraestructura que se está creando, la calidad de jugadores, son todos los condicionantes para que el equipo pueda subir y, como dices, todos lo tienen claro, porque es así. Te lo transmiten todos los días, en los entrenamientos. Si no piensas así es muy difícil. Si piensas así, sin embargo, está un poco más cerca.

-¿Puede convertirse en ansiedad o presión algo negativa el reiterar tanto el objetivo del ascenso?

-Creo que puede ser ambas cosas, pero creo que lo que se intenta aquí es transmitir esa parte de presión, pero siempre desde el lado positivo. Los jugadores que se han fichado y los jugadores que están acostumbrados a esa presión, saben manejarla. Muchos han jugado play-off a Segunda B, a Segunda, entre los chavales nuevos que han llegado, y los veteranos tienen muchos tiros dados, por así decirlo. Creo que de la forma en la que se está enfocando es la manera correcta para que el equipo funcione, el club funcione y entre todos se logre el objetivo.

-¿Jugar en El Arcángel vacío será un hándicap para el equipo y una pequeña ventaja para los rivales?

-Claro. Cuando tú manejas el campo en casa y te encuentras cerca de 10.000 personas, eso no tiene precio en Segunda B, no lo tienes en ningún siti. Nos han ayudado mucho y será un hándicap. Es una afición que no se merece estar en Segunda B, pero también puede ser un aliciente para nosotros, poder devolverle nosotros y si Dios quiere, cuando vuelvan, pues que estemos en buena posición y, si puede ser, que sea para asistir a un partido de Segunda División mínimo.

-¿Cómo vivió el confinamiento?

-Un poco como todos. Difícil al principio, porque era una situación atípica para todos y conforme fueron pasando los días intentaba uno buscar sus actividades para distraerse. Yo por ejemplo tengo un perro y tuve la suerte de poder pasearlo y me iba turnando con mi hermana. Tenía esa media horita de paseo. Es que es un mastín y no lo iba a sacar diez minutos (ríe). También con los entrenamientos que hacíamos por videollamadas y cuando se levantó el confinamiento entrenando con un entrenador aparte para poder llegar bien. Matando el tiempo de la mejor manera que se podía, con la familia y más o menos como todo el mundo.

-¿Se ve encontrando ese hueco en la plantilla de la que hablaba antes, ser protagonista aprovechando que es un jugador algo diferente?

-Eso es rendimiento. Si cualquier jugador, independientemente de sus características, si da rendimiento tendrá hueco en cualquier equipo. Yo tengo mis características y las aprovecho. Si tengo fortuna y estoy bien físicamente, hago mi trabajo. Siempre intento hacer mi trabajo. Y si se da que estoy en plantilla y tengo la oportunidad, pues intentar aprovecharla al máximo. Y ser protagonista creo que todos deben serlo de alguna manera, el portero parar, el delantero meterla, etcétera. Cuando me toque intentar ser protagonista, siempre lo intentaré ayudando al equipo. Si el equipo está bien tú te luces. Todos se lucen.

-¿El objetivo colectivo e individual para la 20-21?

-Colectivamente, que el equipo suba. A día de hoy da igual si sube como primero o lo que sea, que esté lo más arriba posible, porque de eso nadie se acuerda, sino solo que ha ascendido. Y en lo personal, lo único que pido después de lo del año pasado es disfrutar del fútbol. Disfruto jugando, sintiéndome futbolista, porque el año pasado, entre una cosa y otra, casi no pude hacerlo. Apenas mes y medio, por eso pido disfrutar y si es en Córdoba, en el club y en la ciudad, muchísimo mejor.