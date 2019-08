Isaac Becerra: "La intención no es que vengan 9.000, sino que se llene el campo"

El portero del Córdoba CF, Isaac Becerra, ha atendido a los medios en sala de prensa, donde ha asegurado que “nuestro objetivo es ascender”, un rol, el de favorito, que no cree que vaya a pesarle al equipo. Además, el guardameta catalán ha destacado la importancia de la afición blanquiverde. “La intención es que no sean solo 9.000, sino que se llene el campo y que nos animen durante 90 minutos”.

Estas han sido las declaraciones de Isaac Becerra y los temas tratados en su rueda de prensa.

Ausencia del entrenamiento

Ha sido un poco por precaución, una pequeña molestia, sin más.

Primer gol encajado a los 15 segundos de partido

No te da tiempo a pensar mucho. Me gustó la respuesta de la afición y también la respuesta del equipo durante el partido. Fuimos merecedores de la victoria y lo demostramos desde que encajamos el gol. A raíz de encajarlo el equipo estuvo muy sólido, buscó constantemente el gol y tuvimos el premio de lograr el empate y en el último suspiro, el penalti que nos dio los tres puntos.

¿Puede pesar el rol de favorito al Córdoba?

No. Creo que aquí todo el mundo tiene claro a lo que hemos venido y el objetivo principal, que es ascender. Centrarnos en nuestro objetivo, que es ascender, y poco más.

¿Por qué venir a Segunda B y al Córdoba?

Creo que las oportunidades están para algo y para mí Córdoba ha sido una oportunidad importante en mi carrera y me he decidido por el proyecto. Me ofrecieron otros, pero este me apasionaba y conocía a Enrique -Martín- de mi etapa en el Nástic.

¿Puede afectar el campo de césped artificial de Villarrubia?

No le damos mucha importancia. Tenemos que adaptarnos al medio que haya. Desgraciadamente nos toca jugar en articial, todos hemos jugado, en las etapas de formación, en ese tipo de campos e inclluso tierra y no va a afectarnos.

Enrique Martín ha probado en el entrenamiento a estrechar el campo.

La atención siempre tiene que ser máxima, más allá de las dimensiones del campo. Debemos estar concentrados los 90 minutos para que no nos pase lo que nos pasó en casa. La concentración debe ser máxima porque en cualquier momento te pueden hacer un gol.

Atención a la espalda de la defensa.

Sabemos que es importante el trabajo a las espaldas, pero para eso está el portero, para corregir si hay algún desajuste defensivo.

¿Cómo está el ambiente en el vestuario?

Positivo, con alegría y ánimos. El objetivo es claro y estamos deseando que llegue el próximo partido. Sobre todo para enganchar a la afición, que venga cada fin de semana a que nos anime y que sea el jugador número 12. La intención es que no sean solo 9.000, sino que se llene el campo y que nos anime durante 90 minutos.

¿Afecta lo que ocurre fuera, lo extradeportivo?

Suficiente tenemos con concentrarnos en lo meramente deportivo como para pensar en lo extradeportivo. Tenemos que centrarnos en jugar y, lo que está fuera de nuestro alcance, no hacer caso.

¿Influye en su llegada la de Enrique Martín, por su estilo de encajar pocos goles?

Influye todo, porque al jugador que le pongas el Córdoba se lo piensa muy poco. En mi caso es un aliciente venir aquí, sé que en otras temporadas hubo interés, pero no se dio el caso y esta vez estaba de acuerdo en las condiciones y hemos tirado para adelante. Estoy contento e ilusionado con el proyecto. Aunque no hubiera estado Enrique Martín lo hubiera aceptado.

¿Le afecta el calor?.

He tenido la suerte de vivirlo en algun playoff o en Liga, otras temporadas, y sabía a lo que venía con el calor.