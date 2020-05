Infinity toma el mando deportivo en el Córdoba CF tras salir De Cózar

Infinity toma el mando, definitivamente, en la parcela deportiva. El Córdoba CF anunció ayer la salida de su secretario técnico, Jorge Rodríguez de Cózar, después de alcanzar un acuerdo que se venía larvando desde antes del despido del que fuera director deportivo blanquiverde, Alfonso Serrano, quien fue el encargado de que De Cózar llegara a El Arcángel, el pasado verano.

Jorge Rodríguez de Cózar ha tenido así un paso tan fugaz por el Córdoba CF como el propio Serrano, aunque no falto de intensidad. La parcela deportiva tuvo no poco trabajo ni problemas el pasado verano, tanto por los problemas económicos que acuciaban a la entidad blanquiverde bajo la presidencia de Jesús León, como por la propia configuración de plantilla, en la que ya desde el inicio se comprobó un exceso de centrales, siete, una ausencia total de extremos, más de una duda en los laterales y escasez de cantidad y nivel en la delantera. Aciertos del nivel de Fidel Escobar, contrastados con hombres procedentes en su mayoría de Segunda División, contrastaban con problemas que se reflejaron luego en el juego del equipo, comandado inicialmente por Enrique Martín. Casi al mismo tiempo en el que el navarro salía para que llegara un hombre también de la confianza de Serrano, Raúl Agné, se produjo el terremoto en El Arcángel, con la detención y puesta en libertad con cuatro cargos del hasta ese momento presidente del Córdoba CF. Los impagos y la situación jurídica del club provocaron una mayor unidad entre la plantilla de trabajadores del club. La llegada, a principios de diciembre, de Infinity y Crowe fueron cambiando de nuevo las cosas paulatinamente. El fondo bareiní dejó claro a su llegada que tendría sus propios dirigentes deportivos y que aspiraba a que hubiera una etapa de convivencia. Pero no pudo ser.

La presentación a primeros de enero de ese staff con Miguel Valenzuela, como asesor del consejo, Juan Gutiérrez, como director deportivo, y David Ortega, como responsable de cantera, provocó el malestar en el director deportivo, principalmente, y en el secretario técnico. Serrano desveló públicamente su malestar en más de una ocasión y, de hecho, tenía un preacuerdo verbal con Infinity para su adiós a primeros de febrero, después de que el club acudiera al mercado invernal de fichajes con él como principal responsable en las decisiones, al igual que en verano. Tres semanas después de cerrar ese preacuerdo verbal, que hizo público el consejero delegado de Infinity en el Córdoba CF, Javier González Calvo, el vallisoletano dio marcha atrás y decidió mantenerse en la estructura del club, así como De Cózar, siempre de su mano.

La salida de Serrano, la pasada semana, suponía que el adiós de De Cózar era cuestión de pocos días, a pesar de que el club blanquiverde le planteó la continuidad al malagueño, siempre dentro de la estructura generada por el propio fondo bareiní, con Valenzuela y Juanito como principales cabezas visibles en las decisiones deportivas, algo que finalmente desechó por, como se informó en el comunicado, «lealtad a Serrano», despedido acogiéndose el club a una cláusula de su contrato.

Ahora, el final de los últimos vestigios de la etapa de León en el Córdoba CF deja el mando deportivo del club blanquiverde en manos de Infinity.