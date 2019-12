Infinity sale «optimista» y ve «avances» tras su cita con la RFEF

Infinity, a través de su representante en España, Crowe, se reunió durante más de tres horas con miembros del departamento jurídico de la RFEF para tratar el asunto de la venta de la unidad productiva del Córdoba CF y su encaje en la reglamentación del organismo federativo. La cita, que fue anunciada por el director de Crowe, Javier González Calvo, durante la rueda de prensa que ofreció en Córdoba el pasado lunes, era una continuación de la celebrada el pasado viernes y la que no se pudo producir el lunes por la mañana, con el juez de lo Mercantil y el administrador concursal de la entidad blanquiverde al no comparecer los representantes de la RFEF por «problemas de agenda», según González Calvo.

En la reunión se volvieron a estudiar casos pasados, como el del Salamanca y otros a los que aludió el propio González Calvo en su comparecencia ante los medios, y todo indica que las reuniones continuarán sucediéndose, ya que tras esta última los representantes de Crowe aseguraron estar «optimistas» por algunos «pequeños avances» que se produjo durante el debate jurídico. En cualquier caso, los contactos continuarán, ya que la caducidad de la oferta de Infinity, fijada para mañana jueves, 5 de diciembre, no es óbice para que ésta permanezca y tanto fuentes de Crowe como jurídicas indican que no supone ningún obstáculo para que el administrador concursal, Francisco Estepa, termine traspasando la unidad productiva a Infinity. Otro aspecto diferente es el retraso que puede provocar el escrito de recusación interpuesto por la RFEF contra el magistrado Fuentes Bujalance, que podría congelar todo el proceso, al menos, un par de semanas, salvo que jurídicamente se busque una alternativa.

JUNTA DE ACCIONISTAS / Una alternativa, que ya parece estar contemplada por los administradores judiciales, es la convocatoria de junta general de accionistas del Córdoba CF, que el Registro Mercantil ha marcado para el próximo 20 de enero. El comunicado llega por los movimientos societarios que se produjeron en los últimos días en el Córdoba CF de Jesús León, cuando se dejó contemplada esta posibilidad y se activó el mecanismo correspondiente. De hecho, según pudo saber este periódico, en el orden del día de dicha junta está contemplado el cese y nombramiento de los miembros del consejo de administración de la entidad blanquiverde. Ahora, con el Córdoba CF intervenido judicialmente, corresponde a los administradores judiciales comunicar al Registro Mercantil dicha circunstancia, ya que si bien ellos pueden convocar una junta de accionistas, el orden del día debe estar especificado y aprobado por el propio juez.



En cualquier caso, será una circunstancia que alguna de las partes en litigio intentará aprovechar para dar un paso más en sus pretensiones por el control del Córdoba CF.