Infinity, otro pago de 1,5 millones para el Córdoba CF

A Infinity le viene en los próximos días un nuevo calendario de pagos nada fácil, ya que en total, los propietarios de la unidad productiva del Córdoba CF tendrán que abonar una cantidad que ronda el millón y medio de euros. El consejo encabezado por Al-Zain y del que Javier González Calvo es el consejero delegado, tendrá que hacer frente a los pagos a las administraciones públicas, principalmente a la Agencia Tributaria, que importan 850.000 euros.

También deberá abonar los 250.000 euros por el préstamo que en su día realizó el Lugo a la entidad blanquiverde con Sebas Moyano como garantía si no quiere renunciar a los derechos sobre el futbolista de Villanueva del Duque. Asimismo, también tiene pendientes los casi 240.000 euros de Viasport que quedaron aplazados el pasado verano y que fueron el último impedimento para inscribir al equipo en la competición y restan también, como pagos que han de afrontarse en pocos días, los aproximadamente 200.000 euros que reclamó en su día Bruno Montelongo, que no llegó a ser inscrito en la primera plantilla e interpuso la correspondiente denuncia por el impago de su contrato. En total 1,5 millones de euros que deberán afrontar los responsables de Infinity si no quieren ver aumentar los impedimentos, tanto en el propio proceso concursal como en los organismos federativos y de los que ya tienen información por parte de la administración judicial de la entidad blanquiverde.



Será una cantidad adicional, ya que según pudo saber este periódico, los primeros tres millones, consignados en la cuenta del juzgado, ya han quedado liquidados después de afrontar diversos pagos pendientes, el principal, el abono de las nóminas atrasadas de todos los trabajadores.