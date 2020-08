Infinity da por cerrada la negociación y se centra solo en la inscripción de la UFC

Infinity Capital ha comunicado a Azaveco que da por concluidas las conversaciones para la posible adquisición del Córdoba CF SAD que se han mantenido en los últimos días y sin que se haya llegado a ningún tipo de acuerdo.

Este lunes la empresa de Carlos González ofreció un planteamiento, que parecía el último, para que Infinity valorara su postura, que sería comunicada, según fuentes de ambos negociadores, hoy mismo. Esa respuesta por parte del grupo de Baréin se ha dado: Infinity da por concluidas las conversaciones y se centra solo en la inscripción de Unión Futbolística Cordobesa SAD en el registro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Los motivos son varios, según pudo saber este periódico. Además de posibles inseguridades jurídicas de futuro y de argumentos económicos de difícil encaje, tampoco han gustado en Infinity las declaraciones realizadas hoy por el propio Carlos González en la Cadena Ser. En las mismas, González ha asegurado que "UFC no se puede inscribir nunca. Lo que hizo el administrador concursal es vender un bien que no era del Córdoba, que era la licencia. Si fuese del Córdoba estaría en los balances como activo", señaló. Además, González reiteró que "el Córdoba CF SAD es el único que se puede inscribir".

Además, el expresidente del Córdoba CF ha criticado a la otra parte, ya que, afirma, ha realizado "varias propuestas y ayer -por el lunes- hice la última y la única que he hecho pública. Y no hemos recibido respuesta”, ha lamentado. “Nos hemos reunido doce veces por vía telemática y las reuniones no duraban más de diez minutos. Ayer se quedó a las diez de la mañana para arreglar el tema y se presentó (González Calvo) a las doce”, censurando que "ellos -por UFC- no han hecho ninguna propuesta. Azaveco sí". Posiblemente, este último ataque a González Calvo y a la postura con respecto a UFC han sido el detonante del final de las negociaciones.

Tras poner en duda la procedencia del dinero de Infinity o UFC, González también ha aseverado que "la RFEF nunca ampliará el plazo" para la inscripción, fijado inicialmente para el 17 de agosto como fecha tope, aunque minutos después, el organismo federativo ha informado de que este se amplía hasta el próximo 26 de agosto.