Imanol García: "Si hay que jugar cada tres días, jugaremos y ya está"

Imanol García, centrocampista del Córdoba CF, ha opinado sobre la situación que se vive por la pandemia de coronavirus y cómo afecta al fútbol en general y al conjunto blanquiverde en particular. En una entrevista facilitada por los medios oficiales de la entidad, el navarro entiende que todo se debe adaptar, tanto si se tiene que jugar cada pocos días, como los contratos de los jugadores que cumplan el 30 de junio. Además, apela a que "lo más importante" es acabar con el virus y que "el fútbol y todo lo demás pasa a segundo plano". En lo que a competición se refiere, Imanol García se centra en que el Córdoba CF logre un puesto de play off, una fase "en la que podemos ser fuertes".

-Más de una semana trabajando en casa y cumpliendo la cuarentena ¿Cómo lo lleva?

-La semana ha sido diferente. Todo es muy noveodoso, tratando de estar entretenido y que los días no se hagan muy largos. Leyendo, jugando a la play, cocinando, viendo series... Bueno, hay tiempo para todo.



-¿Imaginaba vivir algo así, a nivel mundial y con tantas víctimas?

-No, sinceramente no. No pensaba que esto llegara a pasar, que las consecuencias fueran tantas. No estábamos preparados ninguno, la verdad, pero bueno, tratando de asumir la situación, a salvarla como buenamente podamos. A nosotros solo se nos pide estar en casa y es lo que tenemos que hacer. Poco más.

-Tienen unas tablas de ejercicios y alimentación para no decaer en la forma fisica. ¿Puede cumplirlas o se hace complicado?

-Tenemos un plan de seguimiento en el que tenemos una dieta a seguir, al menos como una referencia. También tenemos un plan semanal de trabajo y debemos adaptarnos con el material que tenemos en casa. Debemos hacer lo posible para no perder la forma física. Es verdad que hay limitaciones, pero bueno, tenemos que hacer todo lo posible para mantenernos bien. Y la alimentación y el deporte, aunque sea en casa, es fundamental.

-Se habla de que por mucho que se intente no perder la forma, luego harán falta dos semanas al menos de trabajo en grupo y entrenos para volver. ¿Qué piensa al respecto?

-Claro, estoy totalmente de acuerdo. Puedes perder la forma física algo, trataremos de que sea lo menos posible, pero necesitamos dos semanas para coger sensaciones con balón, también para los nuevos conceptos del míster, que serán importantes, y volver a coger esa chispa.

-¿Es diferente la situación del Córdoba al tener que adaptarse a las ideas de un nuevo entrenador ?

-Va a ser parecida para todos, en el sentido de que tendremos que coger sensaciones con balón y ponernos un poco en forma. A nosotros hay que añadirle el meter conceptos que el míster querrá para su equipo y por eso tenemos que estar todos con los cinco sentidos puestos para llegar lo mejor posible al partido de San Fernando, cuando llegue la vuelta.

-Se ha hablado incluso de irse a julio, aunque algunos jugadores estarían sin contrato. ¿Lo ve viable?

-Creo que habrá que hacer lo posible para que la situación sea viable.Con los jugadores que cumplan contrato, seguro que hay posibilidades para prorrogar hasta final de temporada y así no haya ningún problema en cuanto a contratos o jugadores sin contrato. Veremos qué alternativas ofrecen los clubs y la RFEF para que todo el mundo pueda estar en las mismas condiciones.

- ¿Cómo ve esas diez últimas jornadas para el Córdoba?

-Las veo clave para nosotros y para todos los equipos. Al final es cuando llega lo importante, que todo el mundo quiere cumplir el objetivo. El nuestro ahora será meternos en play off y poder aspirar a todo y las veo que van a ser muy intensas. Cada partido va a ser una final y con mucha ilusión. Creo que vamos a afrontarlas así y con muchas ganas, por supuesto.

-¿Hay que centrarse ya sólo en meterse como sea entre los cuatro primeros, porque en un play off todo puede pasar, o cómo lo ve?

-Todo puede pasar, está claro, esto es fútbol, son diez jornadas, 30 puntos, y no nos queremos privar de nada. Solamente luchar cada partido para sacarlo adelante y está claro que queremos meternos entre los cuatro primeros mínimo para poder llegar a un play off y ahí creemos que podemos ser fuertes.

- Por último, ¿qué mensaje mandas a la afición en estos momentos?

-A la afición, al cordobesismo, mandarle mucho ánimo. Que sepan que nosotros vamos a estar trabajando para llegar lo mejor posible a la vuelta, que estamos muy ilusionados con lo que viene y esperemos que ellos también proque necesitamos de su apoyo para estar lo más arriba posible y poder aspirar a todo.

¿Crees que hay que acabar la temporada como sea, como parece ahora la tesis del fútbol europeo, o cuál es tu opinión al respecto?

Pienso que sería importante para todos acabar la Liga y poder dar fin a una temporada, pero somos conscientes de que al final lo más importante es acabar con esta pandemia y tanto el fútbol como todo lo demás pasa a segundo plano. Prima la salud y lo improtante es que estemos bien que haya las menos víctimas posibles y luego si la Liga puede ser viable nosotros tenemos que aceptarlo y hacer un esfuerzo. Si hay que jugar cada tres días pues jugar cada tres días y ya está.