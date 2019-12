Imanol: "Estoy centrado en esto, no quiero pensar en futuro"

¿Cómo está el equipo?

Estamos contentos por la victoria del domingo, que fue muy importante y la necesitábamos para dar un golpe fuera de casa y romper esa mala racha y también inquietos por la situación del club y a la espera de noticias.

¿Alguna novedad por parte de los administradores?

No tenemos noticias. Estamos a la espera y sabemos que es una semana importante en la que se puede resolver. Estamos concentrados en el Sanluqueño y ya está.

Unión entre la afición y el equipo.

Es verdad que esta situación, en las malas situaciones, se consigue algo positivo, que es unirse la afición y la plantilla. Nos están ayudando un montón y por fin, creo, el equipo estuvo solvente fuera de casa. Tuvimos otras ocasiones y no pudimos matar en la primera parte. Luego, en la segunda parte, nos llegó el premio.

Mejoría individual conforme avanza la temporada.

Sí que al final los jugadores conformen pasa la temporada y las jornadas te vas asentando y sintiéndote más cómodo. Me estoy encontrando mejor. El equipo está cogiendo la idea que tiene el míster y eso nos está ayudando a todos.

Mejoría en el juego, sobre todo en casa.

Puede ser de los mejores -el último partido en El Arcángel-. En casa estamos siendo más solventes últimamente y con mejor dinamismo y más juego y sí que tuvimos controlado el anterior partido en casa. Fuimos más arrolladores. Al final empatas, pero te quedas con buenas sensaciones de que los hemos tenido. Y fuera de casa estamos dando un paso adelante, que lo necesitábamos para coger esa fuerza.

¿Estaría mejor situado el Córdoba CF con paz exterior?

No sé qué decirte. El vestuario siempre se trata de centrar en el fútbol, hablar lo menos posible de lo externo, aunque es inevitable. Claro que puede afectar a lo deportivo, pero estamos creciendo y vamos a ir a más. Hay que pensar en el futuro y meternos arriba.

¿De mediocentro defensivo o de interior?

He jugado en las dos posiciones. En los últimos años he jugado solo de pivote o doble pivote o interior, como el otro día, 1-4-4-2 en rombo. Yo quiero ayudar al equipo; si juegas de interior aportas unas cosas, si lo haces de pivote más posicional das más estabilidad al equipo. De pivote estoy más cohibido, pero me gusta arrancar más y llegar al área. Lo que me pida el míster lo voy a hacer y al final es encontrarse bien y ayudar al equipo.

¿Un futuro fuera del Córdoba CF?

Tengo que decir que ahora mismo los jugadores estamos centrados en lo nuestro, que es sacar los partidos adelante y meternos arriba. Es verdad que se te pasan cosas por la cabeza de cara a futuro, si esto va a salir adelante o no, pero no quiero pensar en eso, no quiero pensar en salir y ahora estoy centrado en esto.

El partido contra el Sanluqueño

Vamos a tratar de centrarnos en nosotros, en llevar el peso del equipo, como lo hicimos ante el Mërida. Sabemos que tienen jugadores muy fuertes arriba, con mucho peligro. Sabemos que debemos estar centrados, salir desde el primer minuto a dominar y a jugar en campo contrario.