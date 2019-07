Imanol: "Enrique Martín me conoce bien y sabe lo que puedo dar"

El Córdoba ha presentado este miércoles al pivote Imanol García y al central Ángel Moreno, fichajes este verano y que se han mostrado contentos y agradecidos por recalar en el club blanquiverde.

Ambos han destacado la importancia de haber trabajado anteriormente bajo las órdenes de Enrique Martín, el técnico cordobesista.

"LA SITUACIÓN EN OSASUNA ERA UN POCO COMPLICADA"

El navarro Imanol García ha explicado que su situación en Osasuna era "un poco complicada", ya que "estaba cedido al Nástic y me quedaba un año de contrato, había que aclarar la situación. La opción del Córdoba me gustó mucho, es un buen proyecto, y por eso me he decidido a venir aquí". Y ha añadido que firma por una temporada con opción a otra, que "sería si conseguimos el objetivo del ascenso, si no tendríamos que hablar".

Además, cree que ese objetivo del ascenso "ya se ha marcado y los técnicos lo saben". Un entrenador, Enrique Martín, al que Imanol conoce de Osasuna, "cuando yo estaba en cantera y él en el primer equipo. También estuve con él en el Nástic, me conoce bien, sabe lo que puedo dar y mis características y eso me ayuda". De hecho, considera que "el míster nos puede ayudar a ese poso necesario para el objetivo, pero es un trabajo de todos, todo el club tiene que dar el nivel".

En los primeros entrenamientos bajo las órdenes de Martín, Imanol ha explicado que "nos está metiendo tarea física y cuatro cositas tácticas, trabajando la presión y preparándonos para todos los sistemas. En ese sentido van sus ideas".

El nuevo centrocampista del Córdoba se ha definido como "un jugador que puede actuar de pivote e incluso de interior, donde jugué la pasada temporada. Me gusta llegar de vez en cuando al área, y si juego mas atrás ser más posicional".

Finalmente, preguntado por su conocimiento de la ciudad cordobesa, Imanol García ha respondido que "me han hablado muy bien de la comida y de los cordobeses, y de todo el casco histórico, que dicen que es precioso".

"LA PRIMERÍSIMA OPCIÓN"

Por su parte, el central castellano-manchego Ángel Moreno ha declarado que "es un placer estar en un club histórico como el Córdoba", equipo que "no fue una primera opción, fue primerísima, estoy encantado de estar aquí". También se ha mostrado "agradecido al míster, estoy muy contento de estar con él aquí, he aprendido muchas cosas con Enrique Martín y espero seguir aprendiéndolas".

De hecho, el joven defensa ha puesto en valor la experiencia del técnico navarro, "que es un grado", recalcando que "en eso no se le puede reprochar nada al míster, nos puede ayudar a todos a ser mejor equipo y a estar lo más alto posible en la tabla".

Sobre su visión futbolística y sus capacidades como defensa, Moreno ha explicado que "el fútbol es intensidad, estar concentrados y actitud, con todo eso podemos lograr muchas cosas", añadiendo que "toda mi vida he jugado de defensa central, el año pasado estuve alternando en el lateral derecho. Me gusta jugar con intensidad, estar físicamente lo mejor posible e intentar que la salida de balón sea la mejor".

Respecto a la dura competencia en la posición de central, con cuatro jugadores específicos más Fidel Escobar, Ángel Moreno ha reconocido que "venía a Córdoba a ganarme el puesto, a ponérselo lo más difícil posible al míster y a jugar lo máximo posible. En el Córdoba hay una exigencia máxima, así que a por el ascenso".

Un ascenso que será más sencillo con el apoyo de la afición blanquiverde, de la que "me han hablado muy bien", ha explicado el futbolista cedido por el Albacete. "Me han dicho que es exigente y que siempre está con el equipo".