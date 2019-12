Imanol, "contento" por "ayudar al equipo con el gol"

El goleador del partido en La Línea, Imanol, ha explicado en zona mixta que “partíamos de estar bien defensivamente, queríamos ser fuertes ahí, y luego sabíamos que podíamos pillarles. En la primera parte hemos entendido bien el partido y hemos jugado bien a la contra, y en la segunda nos ha tocado replegar más, pero hemos tirado de fuerzas y siendo aguerridos en defensa”.

El centrocampista navarro del Córdoba CF ha indicado que “todos queríamos coger dos o tres victorias seguidas para tener continuidad. Queremos más y tenemos que pensar en la Copa del Rey antes de pensar en el Marbella, un parribo duro ante un rival directo, de los que a todos os gusta jugar. Antes de Navidades queremos la cuarta seguida”.

Sobre su novedosa dupla con Chus Herrero en el centro del campo, Imanol ha comentado que “nos entendemos bien, tenemos un corte quizás más defensivo y hemos logrado que no nos metieran balones por dentro. Hemos tratado de jugar, ha sido positivo y lo hemos logrado”.

Al respecto de su gol, Imanol ha analizado que “ha sido un robo en el centro del campo. Ellos estaban muy abiertos y he creído que había que fijar a la línea de tres. Owusu se ha abierto muy bien, he esperado y he tenido el rechace, he sido oportunista y marqué. Contento por ayudar al equipo con el gol”.

Finalmente, ha agradecido el apoyo de los aficionados blanquiverdes desplazados a La Línea. “La afición es espectacular y nos apoyan en todos los campos. Estamos encantados, nos dan el impulso final y les damos las gracias”.