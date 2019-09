"Igual he pensado demasiado en el Yeclano y menos en mi equipo"

El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, aseguró tras el empate en Yecla que "cuando lo teníamos todo perdido metimos unos cambios que nos dieron mayor fluidez de juego, nos fuimos para arriba y empatamos para llevarnos un punto importante en un campo difícil". El navarro puso en valor que "el Yeclano tiene un equipo muy intenso, es fuerte en segunda jugada, es un campo complicado para los equipos contrarios y no será fácil que saquen puntos de este campo".

Eso sí, reconoció que el planteamiento inicial, con cinco defensas y Chus Herrero de pivote y casi cuarto central, no pudo llevarse a la práctica. "Igual me he equivocado en el planteamiento, que era ir aguantando y madurando el partido para ir a por ellos en la segunda parte. E iba según lo previsto. Pero llegas a la conclusión de que no voy a pensar más en los contrarios, voy a reforzar a mi equipo. Igual he pensado demasiado en el Yeclano. Cuando he pensado más en mi equipo, curiosamente hemos acertado más".

Sobre los dos tantos iniciales del equipo murciano, Martín analizó que "se nos complicó el partido en dos acciones en las que ellos estuvieron acertados. Uno siempre piensa que los goles en contra suceden por algo, y que tu equipo puede hacer más, pero no voy a quitarle méritos a los goles del Yeclano". Eso sí, "cuando no puedes ganar hay que empatar, un punto te lleva o no te lleva. Nos vamos contentos, empatamos un 2-0 de diferencia. Hay muchas cosas positivas y otras muchas que tenemos que corregir", aseguró.

CHUS HERRERO Y XAVI MOLINA

Enrique Martín fue cuestionado sobre algunos nombres propios. Respecto al encuentro realizado por Chus Herrero como pivote, afirmó que "la primera parte de Chus me ha gustado, hizo lo que queríamos que hiciera. Ha equilibrado bastante bien pero necesitábamos más fluidez con balón, por eso lo he cambiado por Javi Flores". Más halagador fue con Xavi Molina, al que situó en el eje de la zaga "porque el rival utiliza mucho el juego aéreo y en el cuerpo a cuerpo es muy potente, además de ir muy bien de cabeza. Creo que ha hecho un partidazo. Hay que subirse a dos sillas para quitarle la pelota arriba a Iker. Pero me ha gustado la guerra sana que ha tenido con Iker. Ha sido una pelea muy bonita y muy deportiva".

LOS CAMBIOS, VITALES PARA EL EMPATE

Sin embargo, para el preparador navarro los tres cambios realizados fueron vitales para lograr el empate. "Los tres que salieron del banquillo nos han aportado mucho más balón y profundidad. Javi nos ha dado mucho, Gabriel arriba también, es un buen delantero. Y también nos ha dado Moyano". De hecho, alabó a Javi Flores, "del que espero muchísimo", dijo. "Espero que el Javi del segundo tiempo sea el Javi que todos esperamos. Le voy a ayudar a trabajar para que se muestre así todos los partidos. Le necesitamos, por su experiencia y por su fútbol", manifestó Enrique Martín, que rechazó acordarse de las bajas para explicar el resultado. "El domingo pasado sí estuvo Miguel (De las Cuevas) y tampoco estuvo muy brillante", dijo.

Además, Enrique Martín quiso dejar una reflexión de cara al futuro. "Estamos en plena construcción", indicó, añadiendo que "queremos que no nos hagan gol, tener más ocasiones también. Pero hoy en día es muy complicado jugar contra cualquiera. El día que estás acertado metes las cuatro que tienes y otro día no te enteras. Pero no puedes esperar tener ocho ocasiones de gol, no ocurre ni en Primera. Hay tanta igualdad que es muy complicado. Tenemos que seguir trabajando y mejorando", finalizó el navarro.