Huyendo de la Calle del Infierno

El Córdoba cumple su segunda estación de penitencia tras el consumado descenso a Segunda B y lo hace desde las cuatro de esta tarde en el estadio del Cerro del Espino, ante el Rayo Majadahonda. Los majariegos, en zona de descenso, necesitan de una victoria que les suministre aire antes de jugarse el todo por el todo la próxima jornada en Oviedo.

El equipo entrenado por Rafa Navarro acude a esta cita con las bajas por lesión de Quintanilla y Carrillo, por sanción de Carbonell y, por precaución, de Álvaro Aguado. El jiennense fue clave en el desbloqueo de la operación de descuento de los pagarés y se marchará definitivamente al Valladolid al término de la temporada. Mientras tanto, es mejor no arriesgar y no volverá a jugar con el Córdoba. Un equipo que huye de la Calle del Infierno, situada en la explanada de El Arenal a escasos metros de El Arcángel, que vivirá su particular averno a partir de finales de agosto, cuando debute en Segunda B.

Los blanquiverdes se alejan montados en autobús rumbo a Majadahonda de una Feria inaugurada esta madrugada y que su entrenador, Rafa Navarro, prometió pisar solo un día para llevar a sus hijas a «los cacharritos». No está el ambiente para muchos excesos en el albero del recinto ferial aunque, por si las moscas, Navarro aseguró ayer, a preguntas de los periodistas, que «no soy nadie para decirle a los jugadores si tienen que ir». Que cada palo sujete su vela.

Antes de todo eso, esta tarde, el Córdoba debe enfrentarse a un Rayo Majadahonda al que le va la vida en el partido. Su técnico, Antonio Iriondo, fue muy franco ayer al asegurar que «los puntos son determinantes, ya no podemos corregir nada y hay que ganar sí o sí».

Por ello y porque su máximo goleador, Ruibal, llega entre algodones, Iriondo convocó a 20 futbolistas y no hará el corte definitivo de 18 jugadores hasta una hora antes del comienzo. Los locales llevan un solo punto en sus seis últimos partidos y se espera que su estadio, el Cerro del Espino, luzca un lleno histórico.

El Córdoba, por su parte, saldrá con Marcos Lavín en portería. Fernández, Chus Herrero, Luis Muñoz y Menéndez en defensa. Vallejo, Javi Lara, De las Cuevas y Alfaro en el centro del campo y Andrés Martín arriba, acompañado por el canterano Chuma o el italiano Piovaccari. Arbitra Pérez Pallas, del comité gallego.