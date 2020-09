Hoy, tercer test del Córdoba CF ante el Algeciras de Salva Ballesta

El Córdoba CF disputa esta noche (20.00 horas) en el Nuevo Mirador su tercer encuentro amistoso de pretemporada. Le espera el Algeciras CF de Salva Ballesta, que también jugará su tercer compromiso veraniego tras dos duelos ante el mismo rival, la AD Ceuta, aspirante al ascenso en Tercera División, y que cayó 0-1 en el Alfonso Murube y 3-1, esta misma semana, en el Nuevo Mirador.

El proyecto algecirista se ha renovado durante el verano con hasta 15 incorporaciones, por lo que el objetivo no puede ser otro que el de luchar por el ascenso o, al menos, por militar la próxima temporada en la Primera RFEF (Segunda B Pro), para lo que cuenta con dos conocidos de la afición blanquiverde: el lateral zurdo Dani Espejo y el central Fran Serrano. De hecho, el primero dio la asistencia del primer gol blanquirrojo en el 3-1 endosado al conjunto caballa, el pasado martes. Entre el carrusel de nombres nuevos que han llegado al Nuevo Mirador en este verano, además de los ex del Córdoba CF, hay que remarcar el fichaje de Edu Ubis, experto delantero centro riojano que ha desarrollado su carrera principalmente en los Grupos I y II de Segunda B y que ya lleva anotados dos de los cuatro goles marcados por el Algeciras CF en lo que se lleva de pretemporada. Una prueba para la defensa de un Córdoba CF que, sin embargo, tiene su asignatura pendiente en el ataque, ya que no ha generado excesivas ocasiones en sus dos primeros compromisos y ha anotado un solo gol y de penalti, a cargo de Samu Delgado.

El conjunto blanquiverde viajará con los previstos, todos los disponibles salvo Djak Traoré, que a pesar de regresar al grupo en esta semana no parece que pueda viajar en la expedición cordobesista para que Manuel Robles pueda darle minutos. El segundo técnico toma el mando, al igual que en los entrenamientos semanales, ya que Juan Sabas se encuentra en Baréin formando parte de la expedición blanquiverde que se reúne con los mandatarios de Infinity. El madrileño no estará en la ciudad hasta el próximo sábado y sí se sentará en el banquillo del Municipal de Pozoblanco, el próximo domingo.

El encuentro de esta noche empezará a las 20.00 horas y será retransmitido por Facebook Live desde la página del diario digital Algeciras Al Minuto, regresando la expedición cordobesista a la ciudad a la finalización del encuentro.