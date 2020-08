Estamos plenamente convencidos de que es el camino correcto. Pero sin perjuicio de eso, hay que tener alternativas para que en Córdoba haya fútbol el año que viene, porque hay que tener un plan B, C o D para garantizar que haya fútbol en Córdoba”. La frase, pronunciada por el consejero delegado de la era Infinity en el Córdoba CF hace apenas cuatro días daba en cierta manera oficialidad a otra vía o vías que se han abierto en la entidad blanquiverde en las dos últimas semanas. La convicción manifestada desde hace meses por Javier González Calvo de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) daría el visto bueno a la inscripción de Unión Futbolística Cordobesa (poseedora de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD) para la competición de la 20-21 en Segunda División B no se resquebrajaba, según sus palabras. El extremeño sigue convencido de que el organismo federativo dará el sí este lunes, fecha límite de plazo de inscripción y, por lo tanto, jornada en la que se espera que emita la lista de clubs inscritos. Pero en caso de que no sea así, Infinity se avino a mantener conversaciones con Azaveco que, de agluna manera aglutina no solo sus intereses sino también los de Bitton Sport y los de Aglomerados Córdoba.

Hasta horas antes del límite del plazo fijado por la RFEF se mantendrán los contactos entre las partes, mientras que los aficionados asisten, expectantes, a un desenlace sobre el que nadie se atreve a sentenciar. Nadie salvo los directamente interesados, obviamente. Mientras que González Calvo ha manifestado en multitud de ocasiones en los últimos seis meses que el auto de venta de la Unidad Productiva es completamente ejecutable, Carlos González y todos los que estuvieron en el club en los últimos años mantienen la postura opuesta: la RFEF no puede dar el visto bueno a esa operación.

“Obviamente se trata de hablar de dinero y de si compras la sociedad o no la compras. Es normal que a personas a las que se les adeuda dinero lo pidan. Por ahí parten las cosas. Otra cuestión son los procedimientos penales, que no dependen de nosotros”, avisó en su comparecencia de esta semana González Calvo. Aunque en los diferentes contactos se ha maniobrado en varios aspectos, parece que se trabaja sobre un plan para que el club original sea el que siga compitiendo, tal y como ha venido haciéndolo hasta ahora, aunque con el gobierno del actual equipo gestor y su respaldo financiero bareiní. La cesión de derechos se mantendría hasta que se resolviera la cuestión de la propiedad de la SAD, que abriría un nuevo escenario.

En caso de que no llegue el pacto, este lunes la tensión se elevará exponencialmente. “Lo que me transmiten” desde la RFEF, dijo Goznález Calvo, “es que a partir del 17 de agosto estudiarán la inscripción de todos los clubs. La RFEF ha comunicado su aporte informático para clubs que tenemos problemas con el programa Fénix. Unos días después del 17 se sabrá, a día de hoy no sabemos nada, aunque hemos sido de los primeros en presentarla”, informó el consejero delegado de la era Infinity en el Córdoba CF, que recibió a primeros de semana una visita que puede ser significativa: la del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, que mantiene una estrecha relación con el número dos de UFC y miembro del Comité Olímpico de Baréin.

Pero por más declaraciones, gestos, reuniones y visitas que ha tenido el Córdoba CF esta semana, la tensión entre los aficionados no ha hecho sino aumentar a medida que la fecha límite se acerca. Ahora, el Córdoba CF y su entorno cuentan las horas.