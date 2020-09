Hablar solo de fútbol

El 2020 será recordado, definitivamente. Y, como siempre, el Córdoba CF sigue convirtiendo lo difícil en fácil y transformándose en funambulista si llegan complicaciones máximas. En la semana que se inaugura estaría hablándose de las sensaciones del equipo tras la tercera o cuarta jornada de Liga. No solo no hay competición, sino que el inicio de esta se fía para dentro de cinco semanas, en el mejor de los casos. Por si fuera poco, la existencia misma de la entidad blanquiverde vivirá, previsiblemente, unos días decisivos.

Los que llegan y los que han de llegar

La semana que terminó este domingo dejó no pocas cosas para el diario particular cordobesista. Se estrenaron Bernardo Cruz y Mario Ortiz como últimos fichajes para Juan Sabas. Además, el central está llamado a desplegar algo más que sus dotes defensivas dentro del conjunto blanquiverde, que espera dos incorporaciones más, ambas sub-23 y destinadas al juego de ataque. Una es Diabaté, cuya llegada se encuentra enquistada por sus problemas con el Mallorca, que quiere renovarle, aunque paralelamente, la prolongación con los bermellones -que se espera como vía de salida hacia El Arcángel- podría suponer el adiós definitivo del Córdoba CF al marfileño. Mucho que esperar y mucho que trabajar con bastante tiempo aún por delante para el equipo deportivo cordobesista, porque también habrá que tener en cuenta a chavales sub-23 de equipos de Primera, e incluso de Segunda, que pueden ser más que interesantes para el proyecto deportivo. Si de algo sabe el Córdoba CF en los últimos meses es, precisamente, de paciencia.

Sin poder competir

También en clave deportiva, el equipo inicia hoy su segunda concentración de pretemporada, en Montecastillo (Jerez de la Frontera), lugar en el que ya estuvo en febrero del 2019. La plantilla, capitaneada por Sabas, permanecerá en tierras gaditanas hasta el próximo domingo y todo hace presagiar que ahí tampoco podrá disputar ningún amistoso. Se estaba a la espera de los protocolos de la RFAF para organizar cruces con el San Fernando y la Balona y aún no se pierde la esperanza de que al menos uno pueda celebrarse, pero en El Arcángel no son excesivamente optimistas al respecto, algo que rompe -un asunto más- las previsiones. El equipo necesita medirse, al menos, a rivales de su nivel para evaluar con más tino, individual y colectivamente, la composición que han realizado Miguel Valenzuela y los suyos. El 7-1 de este sábado ante el filial dejó algunos apuntes, varios de ellos centrados en los mejores elementos del segundo equipo blanquiverde, precisamente, pero no tantos sobre la primera plantilla. Hace falta “competir” para disponer de elementos de juicio de cierto peso, algo que hasta ahora ha sido imposible. Por lo tanto, mientras que la RFAF no dé un paso adelante, toda valoración se quedará coja.

El juez Caballero entra hoy en escena

“El año próximo habrá fútbol bajo nuestra gestión y cobijo”, aseveró este miérccoles el consejero delegado de Infinity en el Córdoba CF, Javier González Calvo. El extremeño sabe de las lógicas dudas existentes entre los aficionados, que nacen a partes iguales del miedo al futuro y el ruido recurrente del pasado en torno a la entidad blanquiverde. González Calvo reiteró que "las sensaciones son muy buenas", ya que "creemos que el trabajo está hecho y esperamos la decisión, no sé si en horas o en los próximos días". por lo que pidió "tranquilidad de los que no lo estén”. Será en días y un actor importante en todo el embrollo será el juez Fernando Caballero García, que hoy se reincorpora a su trabajo para, entre otros asuntos, tratar el auto “novedoso” de su compañero Antonio Fuentes Bujalance. Los tiempos judiciales nada tienen que ver con los deportivos, por lo que habrá que comprobar cómo afectan las peticiones de recusación, las demandas interpuestas en el TSJA -sobre una de ellas se ha aceptado la súplica de los demandantes contra Caballero y Fuentes- o, sin ir más lejos, el cambio de titular en el Instrucción 5, donde Rodríguez Moyano ha solicitado la baja, por lo que la causa contra León puede eternizarse, máxime cuando están llamando a declarar a docenas de interesados. De hecho, algunos de esos movimientos legales no implican la paralización o ralentización de proceso sobre el auto de venta de la unidad productiva. En estas páginas, el magistrado dejó claro que “lo más cerca” que ha estado de El Arcángel ha sido “en el ‘Ratón vacilón’, con mi hija” y admitió que”compatibilizar la Ley Concursal y las leyes deportivas es complicado. No resulta fácil compatibilizarlas. Y eso es lo que se está planteando. Hay normas que limitan. ¿Cuál es la solución? No hay mucha jurisprudencia al respecto. Y en ese aspecto, el auto del compañero Antonio Fuentes Bujalance es novedoso”. Hoy se incorpora a esa comisión de servicio en el Mercantil que solicitó él mismo “por responsabilidad personal”, ya que “no hay muchos expertos en concursal, lo que planteaba una dificultad añadida” al caso.

Una lista de acreedores no definitiva

Finalizó también la semana con la publicación de la lista de acreedores del segundo concurso del Córdoba CF. Estepa comenzó el miércoles a comunicarla a los más de 300 que tiene la entidad blanquiverde y la relación dejó un dato que se sabía -informó de ello en su día Francisco Javier Bernabéu-, los 11,5 millones de euros de deuda, y varias curiosidades. Quizá una de las más llamativas es que cinco acreedores acaparan el 70% de la deuda y que de ellos, cuatro son firmas privadas. De hecho, ya se sospechaba que uno, Bitton Sport, sería el gran acreedor: con su reclamación de más de tres millones, el Córdoba CF debería más de un euro de cada cuatro a la firma de Oliver y Zulategui. Esos 11,5 millones se compensan con los 9,8 de activos, aunque en esa cifra están los 6,6 millones que hasta la fecha ha desembolsado Infinity, tanto por la compra de la unidad productiva como por lo pagado desde diciembre del 2019 hasta la fecha. Una simple resta dejaría esos activos en 3,2 millones por lo que la diferencia con el pasivo sería de 8,3 millones de euros. Curiosamente, casi la misma cantidad que debía el Córdoba CF en el primer concurso de acreedores y cuyo derecho de cobro, como contingente, ha marcado Estepa sobre Azaveco, vía escritura que se firmó en su día con Prasa. Y todo ello, con varios años en Segunda División, con tres eliminatorias de ascenso y con un paso histórico el club por Primera División.

Esta semana y, sobre todo, la próxima

Será una batalla que se libre fuera del fútbol, del que estarán pendientes los aficionados esta semana. Posiblemente, la nueva fecha límite sea el próximo 14 de septiembre. La RFEF debe aprobar hoy el formato de competición para la Segunda B y el sorteo del mismo ha de celebrarse el próximo lunes, por lo que es factible concluir que para entonces el organismo federativo habrá tomado la decisión final sobre el Córdoba CF. Una inscripción definitiva y no temporal o provisional, como ya dejó claro esta semana González Calvo. Mientras tanto, la plantilla blanquiverde coge de nuevo el autobús y se va a Jerez casi una semana. El Córdoba CF está cada vez más cerca de hablar solo de fútbol.