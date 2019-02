Una «guerra» ante el Tenerife

El Córdoba de Curro Torres viaja hoy al mediodía en avión desde el aeropuerto de Sevilla rumbo a Tenerife, donde mañana se mide al equipo canario a las 20.00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Los futbolistas del equipo blanquiverde se ejercitaron ayer por última vez en Montecastillo -hoy lo harán en Tenerife-, aunque no lo hizo por precaución De las Cuevas. El centrocampista alicantino sufrió leves molestias en la zona lumbar, aunque desde el club se asegura que no habrá mayor problema para que entre en la convocatoria.

Curro Torres también espera que se le comunique si la Federación (RFEF) aprueba una licencia provisional para que pueda disputar el partido Álex Carbonell, centrocampista catalán recientemente incorporado al Córdoba y que ha entrenado con el grupo esta semana. Carbonell, que salió del Reus por los graves problemas económicos del club catalán, aún no tenía la licencia la pasada jornada, por lo que no sería descartable que el entrenador del Córdoba hiciera una lista de 19 expedicionarios que se monten en el avión, rumbo a Tenerife, a la espera de que la RFEF se pronuncie. De todos modos, hasta hoy mismo no informará el club de la convocatoria definitiva. Yann Bodiger, por su parte, se ejercitó ayer con normalidad y no tendrá inconvenientes físicos para ser de la partida ante los chicharreros.

El técnico de los blanquiverdes no podrá contar mañana con Piovaccari -por su lesión en el pie derecho-, Quezada -que cumple ciclo de cinco tarjetas amarillas-, ni Carlos Abad, cedido por el Tenerife y que tiene la conocida como cláusula del miedo.

Así las cosas, Torres debe configurar un equipo competitivo que afronte el partido de mañana como «una guerra», en palabras del técnico de Ahlen -ver siguiente página-. Una nueva oportunidad para dar carpetazo a una racha de un solo punto de 12 posibles en este año 2019, y que reenganche al Córdoba a la pelea por la permanencia, zona que marca el Rayo Majadahonda y de la que le separan actualmente ocho puntos. El partido ante el Tenerife, además, es una prueba definitiva para Curro Torres, ya que una derrota dejaría más que mermado su caudal de confianza y podría llevar al club a tomar la decisión de relevarle del mando del banquillo cordobesista.

MEJORAR EN DEFENSA

El partido de mañana será también la ocasión de ver los primeros minutos del lateral izquierdo Álex Menéndez con la elástica blanquiverde. Por la baja de Quezada, Menéndez es el único jugador en este puesto con el que cuenta Torres, que mantendrá el esquema de tres centrales y dos carrileros, y deberá retocar el centro del campo para ganar en consistencia defensiva. El Córdoba ha encajado 10 goles en los últimos cinco partidos, un hándicap que ha impedido que la victoria antes del parón navideño, ante Las Palmas, sirviese de trampolín para la recuperación del equipo.