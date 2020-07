González, la tranquilidad y la reprimenda

Las comparecencias de Javier González Calvo resultan casi siempre paradójicas: el extremeño tiene la capacidad de transmitir análisis serenos en medio de las circunstancias más tensas o confusas. Se le torció el gesto únicamente cuando le hicieron referencia a las declaraciones del ministro Salvador Illa a propósito de la asistencia del público a los estadios de fútbol en septiembre. "Yo hoy no lo veo", dijo el responsable de Sanidad. "Yo le diría a Salvador Illa que hay que tener cuidado con las palabras que uno dice, porque no se puede estar cambiando de opinión cada día que habla; con eso está perjudicando a muchas personas y a empresarios", dejó dicho.

El día no era normal en el Córdoba CF actual. Hubo un fichaje -el del entrenador del femenino, Ariel Montenegro- y una renovación oficial, la del extremo sevillano Iván Navarro. "De puertas para adentro estamos trabajando todos los días; desde mayo, muchísimo", dijo González, quien desveló que el retraso en la hora de la comparecencia ante los medios se debió, precisamente, a que "no llegaba a tiempo". El Córdoba CF está en ebullición y los resultados de esa labor entre muros se conocerán pronto. "¿Se anunciarán fichajes después del play off?", le preguntaron desde la prensa. "Y quizá antes", respondió socarronamente el hombre fuerte de Infinity en el Córdoba. De momento, ya dejó claro que la semana que viene puede resultar particularmente intensa a la hora de hacer públicas las contrataciones en lo que atañe al filial y al femenino, que tienen sus plantillas "prácticamente hechas" para competir "al primer nivel".

"Sabas y todos los técnicos están trabajando en el club y en ellos confiamos, porque por muy listo que seas, si no trabajas no llegas a ningún sitio", dijo para explicar que en el club no hay momento para la relajación. El hecho de que no existan anuncios oficiales de fichajes es un asunto que inquieta a los aficionados, sobre todo en un verano tan atípico como el actual, con un páramo competitivo que para el Córdoba será de más de medio año. González Calvo valoró que el club tenga "más de dos mil abonados", lo que da una muestra del potencial de ilusión que provoca aún en estas circunstancias.

"Vamos a estar tranquilos", insistió el mandatario, que no tuvo problema en repetir de nuevo la postura del club ante el horizonte judicial -la firmeza del auto de venta de la unidad productiva por parte de un juez que todavía no ha sido oficialmente nombrado- y federativo, con el visto bueno de la RFEF a la operación de traspaso de derechos entre las sociedades Córdoba CF SAD y Unión Futbolística Cordobesa SAD.

"Al final no creo que sea un problema; el problema sería que se aproximara el día 27 de septiembre, que es cuando empieza el femenino y creo que también podría empezar la Segunda B, y no se hubieran inscrito los derechos", admite González, quien subrayó que "aún siendo así" disponen de "un auto que se puede ejecutar y nos permite inscribirnos". "Nosotros estamos tranquilos, pero deseamos que el auto sea firme cuanto antes para que dejásemos de hablar de esto cuando demos otra rueda de prensa", indicó.