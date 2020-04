González: "Si se juega, tiene que ser de modo justo"

Enclaustrado en su domicilio en Madrid, donde permanece desde que se inició el estado de alarma en España, el consejero delegado en el Córdoba CF, Javier González Calvo, expresó con cautela la posición del club ante la aplicación de las medidas de final exprés propuestas por la RFEF para la Segunda B. "Esto puede cambiar de un día para otro; en el estado en que estamos en España, Europa y todo el mundo, nadie sabe qué puede ocurrir", expresó el mandatario en declaraciones al programa La Jugada de Canal Sur. "Si nos están recomendando a las familias no reservar hoteles en los meses de julio y agosto para las vacaciones, ¿cómo se va a jugar al fútbol?", reflexionó González, matizando que, en su opinión personal, "no se va a volver a jugar esta temporada".

Ahora bien, si finalmente el balón vuelve a rodar en la Segunda División B, estima que el Córdoba CF debe estar ahí porque "quedaban diez jornadas, treinta puntos en disputa" y "había aspiraciones de ir al play off de ascenso", como "otros equipos de esta categoría". "Si se suprimen los descensos porque quedaban partidos, por la misma razón se debe dar la oportunidad a los que estábamos con opciones reales de estar dentro de los cuatro primeros", argumenta, en la misma línea de los escritos que enviaron los capitanes y posteriormente toda la plantilla a Rubiales, presidente de la RFEF.

González Calvo desveló que Juan Sabas, que fue fichado para suplir a Agné precisamente tras el último partido y no tuvo la oportunidad de debutar, está "preocupado" y que está "esperando acontecimientos", como todos, aunque entiende que "esto va a tardar todavía" hasta alcanzar una vía que sea "justa".

Terminar con las mismas reglas

"Si supiera lo que va a pasar habría que pagarme", bromeó el dirigente blanquiverde, que subrayó que "hace apenas una semana se nos contaba que había que seguir la competición" y "ahora es otra cosa". "Lo justo es terminar la temporada con las mismas reglas con las que empezó", declaró González.

"Se han hecho las consultas pertinentes y todos hemos expresado lo que pensábamos ante la Federación Andaluza", dijo, resaltando que "un equipo se abstuvo, porque entendía que no se debía jugar más, pero dejó claro que si finalmente se hacía un play off debía ser de ocho equipos". "Vamos a trabajar primero por la seguridad y la salud de los deportistas, trabajadores y aficionados del Córdoba CF, que es el club en el que trabajamos", ha manifestado González, que dejó en el aire la posibilidad de la aplicación de un ERTE, como están haciendo muchas entidades deportivas. "Hasta ahora no lo hemos hecho porque pensábamos que seguiría la temporada, pero habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación, si finalmente se juega o no, para tener todas las cartas sobre la mesa", explicó.

El representante de Infinity confirmó que el grupo inversor bareiní ha invertido ya "casi seis millones de euros" entre la compra de la unidad productiva del Córdoba CF y diversos pagos posteriores, algunos de ellos inesperados. "Nos hemos encontrado cantidades pendientes a las que hemos hecho frente", ha dicho González Calvo, quien ha resaltado que los propietarios "están al tanto de lo que sucede en el Córdoba". "Se han encontrado una sorpresa cada día y ahora la crisis del covid-19", por lo que tendrán que analizar la situación para tomar determinaciones en uno u otro sentido, como han hecho en sus equipos de fórmula uno o ciclismo.