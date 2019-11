Carlos González, sobre la detención de Jesús León: "Se acaba la pesadilla para el Córdoba CF"

El expresidente del Córdoba CF, Carlos González, ha definido como "un día muy triste" este jueves, cuando se han producido registros en El Arcángel y en el domicilio particular del presidente, Jesús León, que finalmente ha sido detenido por la Guardia Civil.

"Tengo que decirle al cordobesismo que la pesadilla se ha acabado. Ahora tenemos que sumar, seguir adelante. Empieza de nuevo todo y tenemos que luchar. Va a ser difícil, pero que la gente esté tranquila, todos haciendo piña porque lo sacaremos adelante".

Recalcando que la situación le supone "una tristeza tremenda", González ha explicado que "no entiendo que una persona, cuando ve que no puede seguir, porque no tiene posibilidades, no da un paso atrás e intenta llegar a soluciones para que no ocurra una cosa de esta.Vamos a ser una portada nacional, es todo muy triste".

Cuestionado sobre quién es jurídica y ejecutivamente la persona que tomará las decisiones en el Córdoba CF a partir de ahora, Carlos González ha indicado que "Jesús León sigue siendo presidente, no se le quitan sus facultades. Y el consejo de administración está operativo. El juzgado tomará ahora una decisión, que no sé cuál es, probablemente una administración judicial, creo. Entiendo que será en horas, pero la verdad es que no lo sé, no tengo conocimiento. A partir de ahí el club estaría regido por un administrador judicial".

Por otro lado, González ha explicado que, a nivel accionarial, "en principio, todo sigue igual. El administrador judicial lo que hace es administrar el patrimonio del club y su día a día, eso no va a variar.Nuestro camino no nos lo dificulta, no nos crea ningún problema. Seguiremos igual".

Además, respecto a una posible convocatoria de una junta de accionistas una vez que se decretase la administración judicial, el expropietario del Córdoba CF "entiende que sí, que si el juez lo ve así, espero y deseo que se convoque". De hecho, ha pronosticado que "estamos a muy pronto de volver a ejercer de lo que somos, los legítimos propietarios de las acciones del Córdoba CF

Unas horas antes, Joaquín Zulategui comentaba a este periódico que "levantaremos inmediatamente" el embargo de 1,8 millones de euros que pesa sobre el club blanquiverde por una denuncia tramitada por Bitton Sport (Luis Oliver). A este respecto, González considera no cree que "solo esté el embargo de Luis Oliver, también hay embargos de Hacienda y Seguridad social, y otras entidades". "Es muy pronto, vamos a ver cómo queda la situación y tomaremos una decisión, veremos a ver cuál es nuestro recorrido y lo que podemos hacer", continuó.

Finalmente, Carlos González quiso mandar un mensaje a la afición. "Espero y deseo que la afición se tranquilice, que el Córdoba CF es suyo, porque lo que han intervenido no es el Córdoba CF sino la sociedad que regenta el club, que es patrimonio de la ciudad, sus aficionados y su gente. Vamos a tranquilizarnos, a vivirlo con optimismo, a seguir luchando, a disfrutar y que el sábado ganemos, que es lo que tenemos que hacer".