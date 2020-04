González Calvo: "¿Qué abono sacas para la temporada que viene?"

Javier González Calvo, consejero delegado de la era Infinty en el Córdoba CF, hizo ayer un repaso a la actualidad blanquiverde, empezando por el expediente de regulación de empleo (ERTE) que se ha aplicado en la entidad y que se ha ejecutado sobre las dos sociedades que conviven en el mismo seno, tanto Unión Futbolística Cordobesa como Córdoba Club de Fútbol. «Hay dos ERTEs presentados, porque son dos sociedades», explicó el consejero delegado de la entidad blanquiverde. «En principio, no iba a ser un ERTE, sino una reducción de salario», tras el acuerdo al que se llegó con los trabajadores, principalmente con los jugadores de la primera plantilla, «cuyo primer requisito que pusieron fue que se mantuviera en la medida de lo posible a los empleados del personal no deportivo. Llegamos a ese acuerdo», pero los movimientos en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la semana pasada, «nos indicaron que esto iba para largo, por lo que a partir del martes hablamos con los jugadores no solo de reducción, sino también de realizar un ERTE, por cuanto no había actividad y no sabíamos cuándo iba a volver» el fútbol, en consonancia con los anuncios lanzados por el organismo federativo.

«Nos han autorizaron los administradores judiciales y se han presentado ambos expedientes a la misma vez, tanto el de Unión Futbolística como el del Córdoba CF, nosotros como dueños de los derechos de los futbolistas a la través de la unidad productiva», aseguró González Calvo. «Les hemos dicho que hay que aplicar un ERTE después del acuerdo y lo que han hecho es autorizar como Córdoba CF SAD que se lleve a cabo este expediente de regulación de empleo en las condiciones que les hemos dicho», informó el consejero delegado de la entidad blanquiverde. Así, Estepa y Bernabéu «han firmado la autorización para que el abogado los lleve a cabo» ante la autoridad competente, algo que «está regulado por las medidas adicionales al Real Decreto del Estado de Alarma de manera expresa: la ley concursal te permite presentarlo», asevera González Calvo.

Casi 350.000 euros que han volado

En cualquier caso, la cabeza visible actual del Córdoba CF no considera esta medida «un ahorro, porque dejamos de percibir unos 300.000 euros si no se vuelve a competir, contando que se jugaran los play off, además de unos 40.000 euros de las taquillas previstas en los cinco partidos en casa que no se van a disputar», mientras que el ERTE en ambas SAD supone evitar el desembolso de una cantidad cercana a los 500.000 euros». González Calvo remarca que para él «no es un ahorro, sino una decisión empresarial obligada: no hay ninguna actividad, no está el club al 30 o al 40%, sino que su actividad es cero, lo único que se hace es en comunicación algo y en contabilidad, pero el resto están todos en casa, no teletrabajando, sino sin actividad alguna», por lo que «el Estado nos permite esta herramienta, sin perjuicio de que hemos esperado a que la RFEF nos confirmara que no se iba a continuar», ha terminado por desembocar en la decisión tomada.

González Calvo ha querido agradecer a la plantilla su buena voluntad, ya que «desde el primer momento los jugadores se pusieron a disposición del club y el resto, que no son deportivos, creo que con las medidas están bastante satisfechos y contentos. Solo recibo muestras de agradecimiento por cómo está la situación y que hayamos hablado previamente con ellos, consensuando» las medidas adoptadas.

El consejero delegado del Córdoba CF en la era Infinty reconoce que «no hemos hablado nada de abonos» para la próxima temporada, porque «cuando sepamos qué tenemos que afrontar tomaremos una decisión, que será la mejor para el Córdoba CF y para la gente que nos ha apoyado», asegura. «Estamos aún en un estado muy verde, por lo que tomar medidas tajantes sería lo peor, debemos estar tranquilos, ser valientes y tomar cada decisión con el mayor número de cartas posible sobre la mesa». Además, el consejero delegado de la entidad blanquiverde señaló que «hasta diciembre no va a haber» posibilidad de que el público acuda a los estadios. «¿Qué va a haber después?», se preguntó, «porque no es igual tres meses sin gente en los campos que esa situación se alargue hasta 2021. ¿Qué abono sacas? Es complicado», se lamentó.

Ninguna decisión hasta mayo

Sobre la decisión que finalmente ha de tomar la RFEF, González Calvo pide paciencia, ya que «se va a alargar un pelín más. Quédate con la próxima semana, no, la siguiente». Es decir, para la primera semana de mayo, ya que «no quieren pillarse los dedos, algo lógico, porque es una situación muy delicada. Hay que ponerse en la piel del presidente Rubiales y también de Pablo Lozano, porque es algo muy complicado».

También ha generado debate el anuncio de la aplicación del ERTE en el club justo después de que el Córdoba CF anunciara una donación de 50.000 euros, «que ha sido a la ciudad, a Córdoba, no al Ayuntamiento», recalca González Calvo. «El ERTE no es un problema económico, sino un asunto empresarial. Estaba previsto donar ese dinero desde hacía semanas. Estudiamos la posibilidad de donar mascarillas, comprarlas u otras cosas y se decidió finalmente que lo mejor era comprar comida para las familias más desprotegidas», explica González Calvo. «El ERTE es una medida que se toma con criterio empresarial, porque la actividad es cero y el Estado te da esos mecanismos», algo que nada tiene que ver «con una falta de dinero o que no pueda responder a la ciudad de Córdoba una institución como la nuestra. Hay que separar las dos cosas», reclama González Calvo.

"Nos gusta la Segunda B Pro o Élite"

También abordó González Calvo el horizonte abierto con la creación de una nueva categoría, justo por debajo de Segunda División A, una idea que ve positiva. «A nosotros nos gusta ese formato, sin perjuicio de que no firmamos el documento porque en el formato actual se preveía un play off a cuatro y nosotros hemos defendido en distintos estamentos que nosotros consideramos que no es justo quedando 30 puntos en juego. No lo hemos firmado pero sí que nos gusta y que haya esa posibilidad de una Segunda División B Pro o Élite».

A expensas de la decisión de la RFEF, en mayo, hay que evaluar hasta cuándo se prolongará el ERTE de ambas SAD. «Se alargará durante la duración del Estado de Alarma, sin perjuicio de que si esto se alarga se pueda llevar hasta el 30 de junio si no se va a jugar», explica González Calvo. Porque «el problema, lo que más me preocupa es cómo vas a empezar la temporada siguiente más que cómo vas a terminar esta. Lo úico que sabemos es que se va a jugar a puerta cerrada. No tenemos ni idea. Eso incidirá en qué tipo de futbolista traemos» para la próxima campaña, «qué plantilla confeccionamos. Eso me preocupa. A lo sumo quedan tres o cuatro partidos por disputar de esta temporada, en el mejor de los casos. Pero la temporada que viene es lo más difícil», argumenta González Calvo, que remarcó las dudas que existen en cuanto a planificación porque «hay una falta de ingresos importante y debe haber una configuración de plantilla. ¿Qué plantilla? En mayo o junio sueles planificar, pero ¿qué planificas? Yo tenía un presupuesto para Segunda B y Segunda desde hace mes y medio. Pero ya no me vale. Tengo que cambiarlo todo. Y lo tengo que cambiar todo sin saber lo que tengo que cambiar», se lamentó.