González Calvo: "Han utilizado al Córdoba CF para beneficiarse personalmente"

Javier González Calvo, consejero delegado de la era Infintiy en el Córdoba CF ha realizado un análisis profundo este viernes sobre el fin de la temporada anunciado por la RFEF, la manera en la que afecta a la entidad blanquiverde permanecer una temporada más en Segunda B y los planes económicos, deportivos en el club, a expensas de la decisión jurídica y federativa sobre la venta de la unidad productiva del Córdoba CF.

González Calvo admitió que “es una situación complicada” la que se vive en la actualidad y reconoció estar “deseoso” de que se haga firme la venta de la unidad productiva, ya que de esta manera “se puede trabajar con más tranquilidad y realizar los proyectos deportivos y de infraestructura que conocéis”. El dirigente blanquiverde especificó que “estamos pendientes de que en unos días tengamos otro juez” y si este “deniega o echa para atrás la resolución del anterior juez no hay posibilidad de continuar con ello y no negociaremos” para la compra del Córdoba CF SAD. Además, aseguró que “no creo que sea el propietario, sea con Carlos González o con quien en esos momentos esté, sea el propietario”.

Profundizando en este aspecto legal, González Calvo ve “complicado” que pueda haber algún tipo de prórroga en la decisión por parte de la RFEF por las circunstancias especiales que se han dado en este final de temporada. “Tengo muchas ganas de que se inscriba y los que ponen el dinero -en referencia a Infinity-, imagina”. El dirigente avisó de que "los procedimientos se pueden alargar, sobre todo los penales, que no tienen fin, porque son movimientos en los que se estudian muchas cantidades de dinero y por mucho que tú les eximas de responsabilidades, las personas jurídicas también están sujetas al derecho penal”, por lo que entiende que ese hipotético acuerdo para la compra del Córdoba CF SAD “sería incontrolable. Ojalá hubiéramos podido llegar a algún tipo de acuerdo cuando todo esto empezó”, se lamentó.

Fruto de esa situación legal y económica en la que se encuentra el Córdoba CF SAD, González Calvo puso como ejemplo la demanda que hace pocos días interpuso Clínicas Beiman a UFC y a la que se refirió González Calvo. “Ahora Beiman nos demanda por 300.000 euros. ¿Por qué? ¿A mí? Cuando tengo documentación en la que se demuestra por activa y por pasiva que se ha negociado el contrato y ahora aparecen unos avales de amigos de Jesús León… En el Córdoba CF SAD todo es así”, se lamentó el extremeño, “lo han tratado como si fuera… Para utilizarlo, esa es la palabra: utilizarlo y beneficiarse personalmente”. Para apoyar esa afirmación, el dirigente blanquiverde se preguntó “¿por qué aparecen contratos que no estaban en contabilidad? ¿Por qué aparecen comisiones de agentes que nunca las habían reclamado?”. González Calvo aseguró que eso ocurre “todos los días”, aunque quiso dejar claro que “sabíamos dónde entrábamos, ya te acostumbras. Te levantas y piensas que a ver qué te encuentras esta mañana”, comentó el dirigente del Córdoba CF.

Por ello reiteró su negativa a ningún tipo de acuerdo por “imposibilidad” legal para hacerlo, según su criterio, por esos “procedimientos penales en los que están inmersos los gestores anteriores. No podemos entrar en un club en el que no podemos acordar absolutamente nada con los gestores anteriores, porque lo primero que van a pedir, compromisos que en base a esos procedimientos penales”, por lo que entiende que “es inviable comprarlo. Hay bastantes reclamaciones de dinero, eso está abierto, y nosotros ahí no podemos entrar”, aseguró, insistiendo en que “en Infinity tendemos claro que el auto de venta de la unidad productiva será firme. No tenemos miedo a que haya una resolución contraria”.