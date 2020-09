González Calvo: "Esperamos la inscripción definitiva, ni temporal, ni transitoria"

Pocos días, posiblemente horas, le esperan al Córdoba CF sobre el asunto más importante para su futuro en las últimas temporadas: la inscripción de la unidad productiva, a través de la Unión Futbolística Cordobesa SAD (UFC) en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El consejero delegado de la era Infinity en la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, ha asegurado este miércoles que "nosotros solo esperamos la inscripción definitiva", ya que entiende que para el organismo federativo "no hay transitorias o temporales. Cuando la RFEF tenga que decidir, la inscripción será definitiva", ha defendido González Calvo en el acto de presentación del nuevo patrocinador de ropa no deportiva, Silbon.

El mandatario blanquiverde ha comentado que "estamos esperando" a esa inscripción, pero que "las sensaciones son muy buenas", ya que "creemos que el trabajo está hecho y esperamos la decisión, no sé si en horas o en los próximos días". González Calvo ha pedido "tranquilidad de los que no lo estén" y ha reiterado que los miembros del club están "tranquilos". De hecho, ha aseverado que "el año próximo habrá fútbol, bajo nuestra gestión y cobijo. El proyecto se inicio el 5 de diciembre" y los aficionados "estarán orgullosos del trabajo de estos meses. Vamos a ver competir a un gran equipo. A un gran equipo en Tercera, a un gran equipo Femenino. Los siguientes también se han preparado y tenemos que verlos entrenar".

Por lo tanto, en El Arcángel se está "a la espera de que llegue la decisión por parte de la RFEF, pero con una tranquilidad abosluta", según González Calvo, que se muestra "muy satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora".

Asimismo, el consejero delegado de Infinity ha justificado el retraso en la decisión final de la RFEF, que a su parecer "lo tiene suficientemente claro", pero "hay diferentes partes que hacen su trabajo. Siempre he dicho que no tengo nada contra otras partes que están en defensa de lo que ellas creen que tienen. Con nuestro trabajo estamos lo suficientemente tranquilos", pero reconoció que en UFC se esperaba que la resolución de la RFEF "fuera el lunes". Ese día "salió una providencia al administrador concursal, que contestó ayer y creemos que se procederá a la inscripción", ha informado Gonzalez Calvo, que confirmó que "se presentaron dos inscripciones o dos solicitudes de inscripción y creo qeu tendrán la seguridad absoluta de lo que van a hacer".

Finalmente, González Calvo reconoció que el motivo de no oficializar los fichajes realizados durante el verano es que el club está "a expensas de que se inscriba" en la RFEF. "Estamos encantados con la gente que ha venido, no por el esfuerzo económico, que también, sino porque han querido venir al Córdoba CF" y no ha dado en afirmar que el equipo tiene "un nivel superior al del año pasado".