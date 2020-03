González Calvo: "El proyecto sigue firme y no va a parar"

Javier González Calvo, consejero delegado de Infinity en el Córdoba CF, se ha mostrado prudentemente optimista con respecto al porvenir del club blanquiverde, subrayando que el plan de los inversores bareiníes para hacer crecer a la entidad seguirá adelante "independientemente" del desenlace deportivo de la temporada, aunque confía en "pelear por el ascenso" y no descarta conseguirlo porque "el equipo tiene calidad para hacerlo".

González Calvo ha sido el invitado especial en la primera tertulia organizada en el restaurante La Gamba de Oro por Golsur.com y Radio Armonía, un espacio en el que ha elogiado el papel de la afición, que es "la gran fuerza del Córdoba", expresando la importancia de su apoyo en una fase crucial de la temporada. "Como decía el gran Luis Aragonés, los últimos diez partidos son los más importantes", ha insistido el mandatario, que ve "clave" el encuentro del próximo domingo ante el Cartagena, ya que se trata de "un equipo de calidad y rival directo", ante el que espera que los jugadores "muestren lo mejor que tienen" y sean "capaces de conseguir un buen resultado que ilusione a la afición".

El consejero delegado de Infinity ha hablado en la tertulia del plan para reformar las instalaciones deportivas que viene usando el Córdoba CF. "El Arcángel necesita reformas, aunque habrá que resolver primero la situación de uso en precario que se sigue teniendo", un proceso en el que ha desvelado que existe una buena sintonía con las instituciones. En la Ciudad Deportiva, las actuaciones ya han comenzado aunque no se podrá acometer una intervención global porque "aún no está claro de quién es la propiedad". De cualquier modo, se ha procedido a "adecentar" la instalación porque "lo primero es tener unas condiciones mínimas, porque no había ni agua potable para que pudieran beber los niños", además de "suciedad" y "unas condiciones de insalubridad" que no son aceptables "para un lugar en el que juega el Córdoba y recibe a sus rivales".