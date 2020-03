Una gesta inesperada en el Cartagonova

Hace 21 años el estadio Cartagonova fue el escenario en el que el Córdoba logró un ascenso «muy inesperado para todos, incluso para nosotros», recordó ayer Rafa Clavero, uno de los protagonistas de aquel día mágico, el 30 de junio del 1999. «Es la única fecha que recuerdo del fútbol, ni recuerdo cuando debuté en Primera pero esa sí, el 30 de junio del 99», aseguró con nostalgia Clavero, quien puso en valor lo conseguido por un equipo que nadó en la mediocridad durante buena parte de la temporada.

Tras un inicio muy irregular con Perico Campos en el banquillo, el Córdoba llegó al mes de diciembre en decimocuarta posición y a cuatro puntos del descenso. Ello le costó el puesto a Campos y llegó Escalante, quien seis meses después logró el primero de sus dos ascensos con el equipo blanquiverde.

«Empezó Perico Campos y luego Escalante, esa temporada estábamos cerca del descenso en Navidad, nos clasificamos para la liguilla en el último partido y luego perdimos dos partidos, uno de ellos por 5-0 en Ferrol», recordó Clavero.

El defensa cordobés, que luego jugaría en Primera con el Numancia, el Real Murcia y Osasuna, puso en valor la gesta del Cartagonova, ya que «antes de empezar el cuarto partido de la liguilla íbamos últimos». «Era un partido en el que nadie daba mucho por nosotros porque habíamos llegado mal durante toda la temporada, que fue muy complicada, y teníamos que ganar en un campo donde el Cartagena llevaba muchos partidos sin perder, además le valía el empate», añadió Clavero.

El exjugador del Córdoba, que actualmente trabaja en la Escuela que AFE tiene en esta ciudad, ve semejanzas entre el ascenso de 1999 y la temporada actual. «El Córdoba lleva tiempo sin poder centrarse en lo deportivo, hay un montón de problemas alrededor y no se puede trabajar bien», aseguró. «Nunca se sabe, esos años en los que todo parece que va mal y en los que nadie cuenta contigo al final, aunque llegues mal, te metes en el play off y todo puede pasar», indicó Clavero, quien ve posibilidades de regresar al fútbol profesional al final de esta campaña. «A priori es más probable que pase este año que no aquel, en el 1999 fue bastante más complicado».

Una final de Copa ante Juanito

Hace 15 años Rafa Clavero estuvo a punto de lograr el primer título en la historia de Osasuna. Fue el 11 de junio del año 2005 cuando el equipo navarro, con el defensa cordobés en el once titular, se enfrentó al Real Betis en la final de la Copa del Rey, jugada en el Vicente Calderón. En el cuadro verdiblanco también partió de inicio, y como capitán, Juanito, quien hoy trabaja en el área deportiva del Córdoba. Clavero recuerda que «perdimos por 2-1 con un gol en el último minuto de la prórroga, pero fue uno de los días más bonitos que me tocó vivir». A buen seguro que Juanito lo pasó aún mejor.