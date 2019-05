Garrido: Para el 30 de junio tendremos deuda cero

El presidente de Veteranos del Córdoba y consejero del club blanquiverde, Manuel Garrido, ha comparecido este viernes en sala de prensa para valorar la actualidad deportiva y extradeportiva.

En un acto en el que han estado presentes ex jugadores como Ariel Montenegro y José Luis Navarro, el comunicado ha sido leído por el secretario de Veteranos, Juan Antonio Muñoz. Un comunicado que ha versado sobre la comparecencia del expresidente Carlos González en una televisión local, la semana pasada.

Muñoz ha asegurado que “las relaciones” con el club durante la época de González “se rompieron por las desatenciones y faltas de respeto recibidos, así como por el injusto trato a nuestro compañero José Urbano, que cuando falleció no tuvo ningún minuto de silencio”

Veteranos ha “desmentido todo lo que se dijo” en dicho programa, calificando como “mentiras todo lo que ha dicho este hombre”, en referencia a González.

Además, Garrido ha cogido el testigo en sala de prensa para incidir en que “somos una asociación totalmente benéfica, para eso la fundamos entre el 81 y el 82. El primer presidente fue José Luis Navarro”.

Manuel Garrido este viernes, en sala de prensa.

El presidente de Veteranos y consejero del club ha recordado que “siempre fuimos con la idea de sacar beneficio para ayudar a los compañeros que pudieran tener problemas de cualquier tipo. Acudíamos donde nos solicitaban, a actos benéficos, jugando partidos de fútbol entre veteranos, desde Málaga a Huelva pasando por otras ciudades de Andalucía. Nunca hemos cobrado nada, simplemente en algunos casos nos pagaban los gastos de viaje”.

“Tenemos unos estatutos, la oficializamos en el registro como asociación benéfica y así estamos todavía. Nunca perseguimos ningún beneficio, todo lo que hemos hecho ha sido altruista”, ha incidido Garrido.

“TENDREMOS DEUDA CERO”

Obviamente, Garrido ha sido cuestionado sobre la situación económica y extradeportiva del Córdoba.

“No es el momento, nosotros hemos convocado esta rueda de prensa para hablar de esas declaraciones, que no eran reales. Sobre el club, Jesús va a hablar en pocos días porque es al que le corresponde”, ha afirmado Garrido.

LA COMPARECENCIA DE JESÚS LEÓN

El presidente de Veteranos cree que “en absoluto” hay posibilidades de descender administrativamente a Tercera. “En absoluto, en breves días tendréis noticias y las dará Jesús León, presidente del club, que explicará todo lo que se está haciendo. Posiblemente para el 30 de junio tengamos deuda cero, lo que no ha tenido ningún club en muchos años. Esto lo explicará el presidente con detalle y documentación. Ha sido una temporada con muchos problemas pero la situación del club no es como piensa todo el mundo en la calle. Se están haciendo cosas y Jesús está moviéndolo todo, todo se va a resolver, en breves días vais a tener la información directamente de él”, ha aseverado Garrido.

Para el consejero del club, “se han dado informaciones que no son reales, me cuesta trabajo decir que han sido falsas pero no son reales. Han intervenido otros personajes que han empeorado el ambiente más todavía”. Y ha añadido que “el señor González aprovechó el mal ambiente que había para empeorarlo más. Se está resolviendo poco a poco el problema de liquidez y para la semana que viene se va a resolver. Ha habido problemas con los pagarés el Valladolid, Pero una vez ese club ha asegurado su salvación en Primera la negociación de estos pagarés es mucho más fácil y rentable. A partir de la semana que viene empezará a solucionarse todo”, ha prometido.