"Ganar en el último minuto engancha más a la gente"

Contento por los tres puntos, halagador con la afición y restándole importancia al juego desplegado. Así se mostró el técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Recreativo Granada. El técnico navarro aseguró, en sala de prensa, que "ganar en el último minuto y de penalti engancha más a la gente de cara al próximo partido".

De hecho, alabó a la afición blanquiverde en varias ocasiones durante su comparecencia. "Su gol nada más empezar el partido fue un golpe fuerte, pero he sentido a partir de ahí a la afición, que nos ha ayudado a levantarnos del golpe y nos ha animado a tope". Tanto es así que, para Enrique Martín, lo mejor del partido fue "la afición" del Córdoba CF, que le hizo irse "muy contento" por esa "respuesta" de la hinchada cordobesista.

Eso sí, analizó sin pelos en la lengua el tempranero tanto del Granada B, a los 15 segundos de juego. "Sientes impotencia tras el primer gol, no me lo podía creer. Confío en todos mis jugadores, pero lo de Chus (Herrero), que tiene una experiencia terrible...pero bueno, todo el mundo tiene derecho a fallar". Y puso en valor la victoria conseguida ante "un equipo con chavales con mucha proyección, no es sencillo ganarle a nadie", alertando de que "esto tiene que ser el inicio de un trayecto no sin dificultades, pero con el apoyo de la afición todo es posible".

El técnico cordobesista no quiso ser muy crítico con sus jugadores. Reconoció que "hay que ajustar muchas cosas, pero es muy importante empezar ganando"; y afirmó que "faltan cosas, faltan jugadores por venir esta semana, que seguro que será muy movida. Tenemos que completar la plantilla".

Para el navarro "los 20 o 25 minutos después del gol del empate fueron muy interesantes, el gol de Javi (Flores) ha sido una acción impresionante, de mucha calidad. Este equipo tiene que tener un alto nivel de competitividad, el día que no aparezca Javi lo hará De las Cuevas o Fidel Escobar. Pero hay que mantener el gen competitivo".

Cuestionado sobre las decisiones arbitrales en los dos goles anulados y en el decisivo penalti, Enrique Martín respondió que "no he visto ni el gol que les han anulado a ellos ni el que nos anularon a nosotros. Pero los linieres tienen que decidir y decidieron así. El penalti no lo he visto tampoco. Durante la temporada todo se equilibra y habrá algún partido en el que salgamos perjudicados. Cuando a uno les favorecen a otros les perjudican".

Además, mandó un claro mensaje sobre cómo entiende que debe ser el camino que emprende el Córdoba CF para lograr el ascenso. "Lo que nos va a aupar arriba es ganar, ganar y ganar. Habrá días más vistosos y otros más planos. Queremos jugar bien y ganar, que tiene que ser la leche, pero lo que hay que hacer es ganar". Incluso, aseguró con cierta ironía que "seguramente el día que juguemos de forma más vistosa, cascaremos. Lo que hace falta es que el Córdoba CF esté el 30 de junio entre los 40 principales".