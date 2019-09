Gabriel Novaes, dispuesto a debutar ante el Murcia

El director deportivo del Córdoba CF, Alfonso Serrano, ha presentado hace unos minutos a dos de los últimos fichajes del club blanquiverde, Gabriel Novaes y Owusu Kwabena.

El delantero brasileño ha asegurado que se encuentra físicamente "bien" y puede "jugar si así lo quiere el entrenador", el próximo sábado, ante el Real Murcia.

Serrano desveló que Novaes llega cedido por el FC Barcelona, que se ha reservado el derecho a recuperar al futbolista en diciembre. En cualquier caso, el delantero centro aseguró que se encuentra "feliz, es una segunda oprtunidad. Vengo a un equipo histórico, con gran trayectoria, que hace cuatro años estuvo en Primera y quiero aprovechar esta nueva oportunidad".

Por su parte Owusu no dejó clara la opción de incorporarse a la selección de Ghana sub 23, pero reconoció que aunque "no sé nada", está esperando "a que me lo diga mi abogado y si me mandan el papel tendré que marcharme a la selección:".

Owusu se definió como un futbolista que puede jugar en cualquier posición de la zona de ataque y se mostró dispuesto "a dar lo mejor de mí para lograr el objetivo del ascenso".