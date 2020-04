El futuro seleccionador cae en El Arcángel

FECHA: 3 de octubre del 2010.

LUGAR: El Arcángel.

PARTIDO: Córdoba CF-Barcelona B. Sexta jornada de Liga de Segunda División, temporada 2010/11.

LA SITUACIÓN

El Córdoba CF iniciaba, a las órdenes de Lucas Alcaraz, una temporada marcada por la delicadísima situación económica e institucional que acabaría con la llegada de Carlos González y con múltiples movimientos previos para la venta del club. En lo deportivo se intentaba mantener la estabilidad y para ello se llegaron a utilizar todos los medios posibles. El objetivo se logró, porque el conjunto blanquiverde no sufrió y mantuvo la categoría con cierta tranquilidad. Alcaraz completó su segunda temporada en el Córdoba, un hito que aún no ha repetido nadie en el siglo XXI.



QUÉ OCURRIÓ

En la sexta jornada liguera, los blanquiverdes recibían al Barcelona B, entrenado por el actual seleccionador español, Luis Enrique, y con un plantel en el que figuraban Thiago, Bartra, Jonathan Dos Santos, Sergi Roberto, Fontás, Tello, Saúl Berjón, Jonathan Soriano, Montoya o Nolito, entre otros, que convirtieron esa campaña en la mejor de la historia del filial azulgrana. Los culés llegaban a El Arcángel con cuatro victorias en las cinco primeras jornadas y el club empleó todas sus armas: durante aquella semana, entre tácticas y sesiones, se ordenó que no se tocara el césped de El Arcángel, que el día de partido mostraba un aspecto diferente, con la hierba mucho más alta de lo normal para dificultar el juego combinativo rival, que sufrió su única derrota hasta ese momento en un Cartagonova con un aspecto lamentable. La medida funcionó, porque dejó al filial azulgrana a cero, a pesar de que terminó siendo el equipo más goleador del campeonato, junto al Betis. Los blanquiverdes ganaron con goles de Tena y Charles. “Yo no soy jardinero”, se limitó a contestar Alcaraz cuando se le preguntó por el terreno de juego de El Arcángel. El Barcelona B finalizó tercero en la tabla, tras el Betis y el Rayo, y el Córdoba logró una salvación tranquila a pesar de la tensión institucional por la entrada en concurso de acreedores y por la venta del club.

QUÉ OCURRIÓ DESPUÉS

Todos los jugadores del once inicial de aquel Barcelona B disputaron posteriormente, al menos, una temporada en Primera División y algunos de ellos lograron títulos, con internacionalidades absolutas incluidas. El propio Luis Enrique, tras entrenar al primer equipo azulgrana, Roma y Celta, se convirtió en seleccionador español. El Córdoba vivió un verano convulso, con un completo cambio desde la planta noble hasta el vestuario, lo que no impidió que en la siguiente temporada, a las órdenes de Paco Jémez, disputara el play off de ascenso a Primera División. “Siempre lo tuvimos donde queríamos, pero mañana sale el sol. Y empieza el tomate”, declaró tras el partido Lucas Alcaraz, que salió cojeando de la sala de prensa. Pero esa es otra historia.