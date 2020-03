El futuro de Raúl Agné continúa debatiéndose en el Córdoba CF

(En actualización)

El futuro de Raúl Agné en el Córdoba CF continúa estando en el aire. Los resultados de las tres últimas jornadas, en las que ha sumado un punto de nueve disputados, más los cánticos de El Arcángel en la parte final del encuentro contra el Cartagena, pidiendo la destitución del de Mequinenza, no han hecho sino multiplicar las consultas y reuniones desde la noche del mismo partido, en las que se valoran tanto la continuidad del entrenador, dándole el encuentro del próximo domingo en San Fernando como última oportunidad, o no esperar y buscar un relevo en el banquillo blanquiverde.

La primera crisis deportiva de la era Infinity, además, se produce en un momento en el que en la entidad existe dos claros caminos en la estructura deportiva. Por un lado, Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar que, en un principio, iban a desligar su futuro del Córdoba CF, pero finalmente comunicaron al club que permanecerían, al menos, hasta el próximo verano. A pesar de que la distancia con el actual Córdoba CF es obvia, está claro que si Serrano tuviera la fuerza que tuvo en el pasado Agné tendría garantizado su futuro. Fue quien apostó por él y el de Mequinenza ha pasado la peor etapa de la temporada al mando del equipo.

Pero por otro están los responsables deportivos de Inifinity en el Córdoba CF, entre los que se cuentan a Miguel Valenzuela y Juanito Gutiérrez. Hace justo una semana, Adrián Fernández Romero declaró públicamente, tras la derrota ante el Algeciras, que "los resultados no están a la altura de la plantilla", que según su criterio, es "la mejor o una de las dos mejores plantillas del Grupo IV", de ahí que criticara al vestuario porque "no estamos a la altura, veo una falta de ambición y una pasividad tremendas que no se pueden permitir. Tenemos que ser autocríticos y empezar a apretar”. Asimismo, Jesús Coca declaró pocos días después que la derrota ante los de Salva Ballestar fue "un petardo gordísimo".

Así, durante la mañana se han sucedido los contactos durante una sesión a puerta cerrada en El Arcángel, algo novedoso durante la temporada. En la misma ha vuelto a pisar el césped Willy Ledesma y según fuentes cercanas al técnico, este se encuentra "tranquilo", porque "sabe de qué va esto". Mientras, tanto, el futuro del técnico blanqiuverde se decidirá a lo largo de la jornada de hoy.