El fútbol va ganando terreno en el Córdoba CF

En el Córdoba cada vez van tomando mayor importancia sus apellidos: club de fútbol. Si Torrox se convirtió más en un retiro de convivencia que en una concentración, en Montecastillo la cosa fue diferente. Se vieron más conceptos futbolísticos, se habló más de qué jugador estaba y cuál no, de cómo puede jugar el equipo y hasta de la composición de plantilla. Todo, en un mar de fondo de tranquilidad, de aislamiento del exterior. Salieron nombres propios, incluso. Más allá de que pueda venir Diabaté o no, el club mantiene varias opciones que pueden sustituir al marfileño o pueden acompañarle a El Arcángel. Una de ellas es Berto González, extremo zurdo y delantero del Sporting de Gijón. También está vigilante la entidad blanquiverde a Elady. La ficha del jugador parece prohibitiva en principio, así como el interés de algún club como el Deportivo de La Coruña, mientras que el jugador se mantiene en una guerra fría con su actual club, el Cartagena. Su técnico vería con felicidad su adiós, pero el jiennense tiene una temporada más de contrato y, lo dicho, con una ficha más que golosa que convierte la rescisión en un dolor de cabeza para el club cartagenero, que mantiene el mensaje público de que está encantado de que siga. En cualquier caso, todo parece un juego de presión que finalizará con el delantero fuera del Cartogonova y ahí está el Córdoba CF con la caña. Quizá con un cebo no demasiado grande en comparación con otros, pero sí el suficiente para que pique.

Los fichajes

Otros nombres propios, muchos, dejó la concentración en Jerez de la Frontera. Djak Traoré se casaba este domingo en Girona y el mediocentro defensivo tiene todos los condicionantes para convertirse en uno de los ojitos derechos de la grada. Sobre todo por su carácter. En su primera rueda de prensa o entrevista captará no pocos adeptos cuando le escuchen o lean los aficionados cordobesistas. La juventud toma fuerza en el plantel blanquiverde y se pueden destacar a varios, vistas las incorporaciones de este verano, pero hay un futbolista que puede ser más que interesante para el futuro si cuaja: Alberto del Moral. El jovencísimo toledano deberá crecer, lógicamente, pero apunta detalles de jugador más que útil para un equipo de Segunda B, al igual que Luismi Redondo, al que una sobrecarga no le ha dejado tener excesiva continuidad en los entrenos de Montecastillo. Entre los fichajes, Manu Farrando quiere ser fijo en una defensa en la que igual tiene más hueco en el lateral que en el centro, mientras que la pelea en la zurda dependerá de Jesús Álvaro, que fue sincero al reconocer que «Jesús Álvaro el año pasado no estuvo, directamente, ¿sabes?». Si vuelve a ser el lateral que brilló en el Cartagena Berto Espeso lo tendrá mucho más complicado. Porque el centro de la defensa parece destinado a la pareja Djetei-Bernardo, que con Sidoel o el mencionado Traoré por delante muestran unas torres blanquiveres, por dentro, difíciles de superar, con el añadido de Xavi Molina. Moutinho o Carlos Valverde parecen estar igual o mejor que la pasada temporada, mientras que Iván Navarro depende de si surge esa oportunidad de mercado -Elady, por ejemplo- que pueda acometer el club. Samu Delgado ha estado en unas circunstancias parecidas a las de Luismi, mientras que De las Cuevas ha transmitido muy buenas sensaciones jugando detrás del punta de referencia, como finalizador, y a Javi Flores se le nota aún un punto por debajo de su nivel. Tiempo hay por delante, al igual que para Piovaccari. Lo que más se puede destacar de Willy es su potencia, tanto en el remate como en el juego aéreo, algo que le vendrá de perlas a este Córdoba CF que, aparentemente, jugará con un delantero, a juzgar por las palabras de su técnico. Un Sabas que también se adivina de los entrenadores que gustan en la grada… Si en esta hubiera aficionados, que parece que habrá, aunque en un número ridículamente reducido para lo que es El Arcángel. En cualquier caso, como con cualquier técnico, los resultados serán los que respalden -o no- al madrileño, que confirma como un hombre al que le gusta trabajar mucho la psicología.

La inscripción y el viaje

La cúpula de Infinity en el club viaja mañana a Baréin. Javier González Calvo irá acompañado de Adrián Fernández Romero e incluso de Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez. Los cuatro plantearán a los inversores en la entidad blanquiverde la situación económica, federativa y deportiva. La económica se traduce en 6,8 millones desembolsados y los que hay que seguir invirtiendo; la federativa tendrá respuesta hoy, con la previsible inscripción de la UFC SAD después de la solicitud del organismo federativo, que pintaba más a blindar una decisión tomada ya -o casi- y que aportó en su petición al Mercantil la significativa frase «para la inscripción urgente y provisional» en la competición de Segunda B para la 20-21. Hace menos de dos semanas, González Calvo declaró que en el club se esperaba «la inscripción definitiva, ni temporal, ni transitoria», entre otros motivos, porque en la actual normativa federativa no se contempla esa temporalidad en la inscripción de un club. Pero en casos excepcionales, como es el del Córdoba CF, todo puede ocurrir. También está, lógicamente, la ramificación judicial, en la que los recursos y posturas opuestas están a la orden del día, con el juez Caballero de fondo y una frase significativa en la respuesta del concursal, Francisco Estepa, a la RFEF ante la duplicidad de petición de inscripción: «Sin perjuicio de las consecuencias que las anteriores conductas pudieran tener en una hipotética pieza de calificación del concurso, no lo es menos que las mismas pudieran atisbar la posible comisión de diversos ilícitos penales».

Hoy, junto al sorteo del calendario, se conocerá la naturaleza de dicha inscripción. Mientras, en la deportiva la estabilidad es absoluta. 2-3 incorporaciones llegarán a un plantel que ya de por sí podría empezar a competir. Por lo pronto, llegarán los encuentros amistosos, que servirán para comprobar si las buenas sensaciones, en general, que ha transmitido el plantel blanquiverde en Montecastillo se confirman para una Liga cuya calendario se conocerá hoy. Progresivamente, el fútbol va ganando terreno al resto de apartados en el Córdoba CF.