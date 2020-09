Francisco Estepa: "Deportivamente no sabía cómo podía acabar, pero jurídicamente siempre estuve tranquilo"

El martes 15 de septiembre ya será una fecha señalada para el Córdoba CF y su afición, pero también para el que fuera administrador judicial de la entidad blanquiverde hasta el pasado 10 de septiembre y actual administrador concursal del Córdoba CF SAD. Francisco Estepa fue el encargado de solicitar la entrada en concurso voluntario de acreedores y de plantear la venta de la unidad productiva de la misma. Y así ha sido su primera reacción, tanto a los autos del juez Fernando Caballero como a la inscripción por parte de la RFEF del Córdoba CF bajo el control de Unión Futbolística Cordobesa SAD.

-¿Contento con el resultado de lo que empezó hace 10 meses?

-Como profesional jurídico, siempre que un tribunal ratifica tus planteamientos, es motivo de satisfacción.

-¿Vio peligro en algún momento de que la operación de la venta de la unidad productiva no fructifacara?

-Como administrador concursal, jamás vi peligro, porque en la venta de la unidad productiva contemplé todos los escenarios posibles para proteger al Córdoba CF SAD. Incluso una cláusula del contrato de compraventa de la unidad productiva contempla el escenario en caso de que se revocara. Pero como cordobés, sí que alguna noche he pasado de desvelo, porque había que ser muy cauto y prudente. Deportivamente hablando no sabía cómo podía acabar, pero jurídicamente siempre estuve tranquilo.

-¿Le han dolido manifestaciones o actuaciones que ha oído o visto en los últimos meses?

-No me puedo poner muy beato, no dejo de ser abogado y los temas mercantiles y empresariales no son fáciles. Un administrador concursal es como un pastelero, que también se mancha de nata en su trabajo. Tengo que asumir la crítica, que no se esté conforme con las decisiones que tomo en el cargo para el que se me ha designado, pero cuando se entra en lo personal, se difama, se ataca la honorabilidad, aparecen los intereses.. En lo personal sí que me ha dolido que se difame. Que mientan sobre una persona… Tengo familia, mujer y padres y no es agradable. No es el primer asunto con trascendencia mediatica que trato y no tengo la piel fina, pero no estoy acostumbrado a las difamaciones.

-¿Qué valoración hace de los autos de Caballero firmados este lunes?

-Siempre he sido prudente sobre las decisiones de los juzgados. Y en este país puede que sean favorables o no esas decisiones, pero estas se tienen que respetar y cumplir. Lo dice la ley. Me siento satisfecho porque no ha venido sino a convalidar un procedimiento en el que fui protagonista al iniciarlo.

-Con esto se entiende que el futuro del Córdoba CF bajo UFC está despejado.

-Yo entiendo que sí.

-¿Y el futuro del Córdoba CF SAD?

-El futuro del Córdoba CF SAD será el que quieran sus accionistas. Es decir, es un hecho notorio que el Córdoba CF SAD tiene un patrimonio manifiestamente insuficiente para atender a sus acreedores ni para continuar su actividad deportiva y tiene una deuda importante que afrontar. Su futuro dependerá del compromiso de sus accionistas. En estas noches de desvelo, como cordobés, no como profesional jurídico, que siempre tuve claro el andamiaje jurídico, pensaba que si Sevilla tiene dos clubs, ¿por qué Córdoba? ¿Qué pasa? Que para ello hay que implicarse con la sociedad. Cada uno tiene que ser coherente con lo que tiene y con lo que está dispuesto a implicarse en mejorar lo que tiene. Vivo en una casa que me gustaría que fuera más grande, pero no tengo medios. Lo que no puedo consentir es que sea mi vecino el que me pague la casa. No es lógico.

-¿De qué personas se ha acordado con la inscripción del Córdoba CF?

-Me acuerdo especialmente de las personas con las que pasé los peores momentos. En los 10 primeros días de la administración judicial, me acuerdo cuando no hubo dinero para pagar el viaje a Murcia, ni tesorería para pagar un autobús. Fueron 10 días muy complicados, en los que ahí estuvieron Javier Bernabeu y Juan Ramón Cuadros, me acuerdo de ellos, porque sufrimos los tres, lo sacarmos adelante y conseguimos que respondieran para sacar el dinero.

-¿En qué punto se encuentra el concurso del Córdoba CF?

-El normal. Esta semana se ha terminado el informe concursal, con las causas por las que se ha llegado a la situación de insolvencia. Se ha realizado la lista de acreedores y el inventario. Una vez ese documento sea aprobado o lo impugnen las partes, el siguiente paso es que la concursada diga qué quiere hacer. O continuar con la actividad, para lo cual habría que realizar el convenio de acreedores (como ocurrió en el concurso del 2011) y si no, debe pedir la liquidación, que supone la desaparición. Eso corresponde a la concursada y a su capital social.



-A su máximo accionista.

-Como en el Congreso, el que tiene la mayoría aprueba las leyes.

-Pero aún se está dirimiendo en sede judicial quién es el máximo accionista.

-Se está dirimiendo, pero hay un máximo accionista, Aglomerados Córdoba, si bien no tiene los derechos políticos, que los tiene Azaveco. El accionista es Aglomerados y los derechos son de Azaveco, eso no tiene discusión. Lo que se discute es la condición de máximo accionsita en un tribunal de Madrid. De hecho, hace unas semanas se celebró una junta de accionistas y el titular de los derechos politicos asistió a ella y votó.

-¿Cuánto tiempo puede quedar por delante para que se decida una cosa u otra?

-Ahí no me quiero pronunciar. Hablamos de tiempos judiciales. Por desgracia a la administración de justicia no se le dedica los recursos suficientes. Si se le suma la situación generada por la pandemia hay que ser muy prudente o ir cargándose de paciencia sobre los últimos pasos que vienen.

-¿La pieza de calificación se realizará en cualquiera de las dos opciones, liquidación o convenio de acreedores?

-La pieza se abre en los supuestos que se se marca en la ley. Ahora hay una nueva norma y en caso de liquidación sí se abre la pieza y en caso de convenio tiene que ser en los términos en los que se plantee el convenio -porcentaje de quita, por ejemplo- para que se abra la calificación.