Florin Andone: "La gente que quiere al Córdoba CF debe animarse y apoyar al equipo"

Florin Andone es uno de los pocos jugadores de la historia reciente del Córdoba CF que saca una sonrisa a todo el cordobesismo cada vez que se le nombra. Comprometido, honesto y trabajador, jugó con el equipo blanquiverde en Primera y fue vital en el acceso al play off de ascenso en la siguiente temporada, la 2015/16, en la que anotó 21 goles en liga regular. En aquel junio del 2016 tuvo que marcharse con la selección de Rumanía a disputar la Eurocopa. Su ausencia en los partidos de las eliminatorias de ascenso se notó, y mucho, en el fracaso final ante el Girona.

Tras aquel varapalo, se marchó al Deportivo, con el que regresó a la máxima competición española. Tras probar la experiencia de la Premier League inglesa con el Brighton, disfruta del fútbol en el Galatasaray turco. Aunque, ahora, se recupera de una lesión de rodilla en Córdoba, en las instalaciones de la clínica Roca. Y ayer, tras su sesión diaria de fisioterapia, se entrenó en la ciudad deportiva blanquiverde, donde captó la atención de un buen número de aficionados.

-¿Qué está haciendo en Córdoba?

-Pues he tenido una lesión en la rodilla y estaba un poco fastidiado. Como tenía a José Roca, fisio, y a Javi Poveda, readaptador, con los que tengo mucha confianza, lo arreglamos por parte de los dos clubs, el Brighton y el Galatasaray. Me dieron permiso para que me recuperase donde yo considerase mejor y, de momento, estoy muy contento. Estoy recuperando bastante bien y rápido, ojalá en las próximas tres o cuatro semanas esté para competir.

-Hace unos días se cumplieron cinco años de su primer gol con el Córdoba CF en Primera.

-Fue el cinco de enero del 2015, me acuerdo. Son momentos de nostalgia. Si miras atrás, descendimos de Primera, pero el Córdoba CF estaba peleando en el fútbol profesional, era uno de los equipos fuertes de Segunda y conseguimos el ascenso a Primera. Fue una pena que acabase todo tan rápido, tan drástico. Ahora mismo están en una situación que creo que no se merece una ciudad así, con una afición espectacular. Que el equipo esté en Segunda B no creo que esté a la altura ni de la ciudad ni de la afición. Pero muchos equipos históricos de España han pasado por momentos así. Lo importante es estar unidos y fuertes, intentar apoyar entre todos y hacer las cosas bien, mejorar dentro de la estructura del club para que el día de mañana se vuelva a competir en el fútbol profesional y que el club, por qué no, pueda regresar a Primera en unos años.

Florin (d) celebra su gol al Granada en Primera el 5 de enero del 2015 con Campanadal, con el posteriormente fallecido Ekeng al fondo.

-De hecho, el club estuvo cerca de desaparecer.

-Bueno, yo estuve un poco al tanto de lo que pasaba. Está claro que estaba en una situación dramática y que todo el mundo lo estaba pasando mal. Pero nunca se va a saber la verdad al cien por cien. Al final hablamos y opinamos de lo que leemos y de lo que creemos. Pero la realidad, al cien por cien, no está muy lejos de eso, pero nunca llegaremos a saberla al completo. Es triste. Siempre he dicho en redes sociales y en todos lados donde he podido hablar que soy un cordobesista más. El Córdoba CF fue muy importante en mi carrera deportiva y nunca lo voy a olvidar. De hecho, siempre guardo con mucho cariño y siempre intento estar presente en la estructura del cordobesismo. Quiero al Córdoba CF y la afición siempre se ha portado muy bien conmigo, me siento muy querido y lo agradezco mucho. Pero han pasado muchas cosas muy raras en los últimos años que han llevado al club al borde de la desaparición. Es muy triste que pasasen cosas tan graves a una afición tan grande como la del Córdoba CF. Pero este club tiene la fortaleza y la masa social para poder revertir la situación y que el día de mañana regrese al fútbol profesional.

Quiero al Córdoba CF; la afición siempre se ha portado muy bien conmigo, me siento muy querido aquí

-¿Qué ambiente notó en su regreso a El Arcángel en el partido del Marbella?

-Yo recuerdo el año con Oltra en Segunda y el año de Primera que El Arcángel rondaba siempre los 20.000 aficionados. Me gustaría que volvieran a pasar esas cosas. El Córdoba CF es la masa social que tiene detrás, El Arcángel lleno cantando el himno a capella. Eso es el Córdoba CF. En el partido contra el Marbella había 8.000 personas y eso me transmitió tristeza, ver tan poca gente en el estadio apoyando al equipo. Es comprensible, está en Segunda B y la gente no está tan ilusionada. Hay que darle las gracias a la gente que va, que hace un esfuerzo muy grande. Pero a la gente que no va hay que intentar animarles. Aquí las cosas son muy claras. Cuando las cosas van bien todo el mundo se arriba, y cuando van mal todos se tiran del barco. La gente que quiere al Córdoba CF y tiene los huevos de decir que es cordobesista, que esté también en las malas. Cuando estás peleando para subir a Primera el estadio se llena. Pues ahora, los jugadores lo están dando todo, los trabajadores también, matándose por el club para que vuelva al fútbol profesional. Pero necesitamos a la gente que ha dejado de creer, que vaya a apoyar al equipo, esté bien o esté mal. Yo tengo el mismo sentimiento. La gente no tiene memoria. Pido desde la humildad y desde la lejanía que la gente se anime, que confíe en el equipo y le apoye, que siga ahí. Ellos son el Córdoba CF.

Florin Andone, durante la entrevista realizada tras sus trabajos de recuperación de la lesión en la rodilla. / SÁNCHEZ MORENO

-¿Le gustaría regresar algún día al Córdoba CF?

-Todo el mundo sabe que a mí me gustaría volver al Córdoba CF, de eso no hay ninguna duda. Lo saben mis representantes, lo sabe mi mujer y lo sabe todo el mundo, me encantaría volver. Pero también hay que decir que me encantaría volver al Córdoba CF en Primera División, no en Segunda B o en Segunda A. Aunque si tengo 35 años y el club está en Segunda, pues por qué no. Puede ser un sitio espectacular. Pero sí que me haría mucha ilusión que el día de mañana se armara un equipo fuerte y que podamos competir en Primera. Siempre me he quedado con la espinita de que no dimos la cara en Primera, de que hicimos el ridículo. Éramos malos, y yo el primero. No dábamos para más. Hoy en día miras atrás y te das cuenta de por qué descendimos. ¿Dónde están hoy los 25 jugadores que estaban en Primera con el Córdoba CF? Donde no hay, no hay. Sin embargo, mira los del Dépor hace dos años, casi todos están colocados en Primera.