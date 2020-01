Florin Andone: "Si hubiera jugado aquel 'play off' habríamos tenido posibilidades de ascender"

En la segunda parte de su entrevista con Diario CÓRDOBA, Florin Andone repasa su trayectoria desde que salió del Córdoba CF hasta su llegada al Galatasaray turco. Sin olvidar su última campaña en el club blanquiverde (la 2015/16), en la que se quedó con una "espinita", la de no haber podido ayudar al equipo en el play off de ascenso a Primera por estar con Rumanía en la Eurocopa.

El delantero rumano define al Galatasaray turco como el "Real Madrid de Turquía", un club en un nivel muy alto en cuanto a estructuras y afición. Pero también recuerda con cariño su estancia en el Deportivo de la Coruña y su experiencia en la Premier, "la mejor liga del mundo, la más competitiva". De hecho, no vería con malos ojos regresar a un club inglés, al Dépor e, incluso, al Córdoba CF, como reconoce en la primera parte de esta entrevista.

-¿Se quedó con la espina clavada de no jugar aquel play off de ascenso por estar citado con Rumanía?

-Sí, sí que me quedó esa espinita. Llevo mes y medio en Córdoba, tratándome todos los días, y no paro de hablar con José, el fisio. No paramos de hablar de jugadores, de partidos, de acciones. Recordamos el día del Leganés, que nos expulsaron a Razak cuando ganábamos dos a uno y se puso Luso de portero, y acabaron marcándonos dos goles en cuatro minutos. Le hemos dado vueltas a todo. Fue una pena que tuviera que irme con la selección. Sigo pensando al cien por cien que, si hubiera jugado, hubiéramos tenido más posibilidades de ascender. El equipo ya estaba hecho, tenía su estilo y jugaba mucho para mí. Si hubiéramos seguido esa línea en el play off habríamos tenido posibilidades. Y aún así, le ganamos 2-1 al Girona con dos goles de Xisco, y luego marcamos primero allí…Fue una pena. Pudo ser un punto de inflexión, de todo o nada. Otro año en Primera habría fortalecido al club, habría sido todo diferente. Luego fueron dos años de luchar por la permanencia y el descenso. Y luego, no se entiende que en la Premier y en la Championship se acabe antes de los torneos internacionales y en Segunda se alargue hasta finales de junio. Hay jugadores importantes para sus países en equipos de Segunda, y tendría que haber otro tipo de reglas, seguro que el día de mañana las habrá.

-¿Cómo vivió su etapa en el Deportivo?

-Estuve dos años en el Dépor, el primero espectacular. Me gustó mucho, la afición y el cuerpo técnico fueron geniales. Y el segundo fue un poco peor. Bajé en número de partidos y en el rendimiento, fue difícil a nivel personal. No es ninguna sorpresa que tuve ofertas muy importantes en verano, el club hizo todo lo posible para retenerme y me prometió cosas que no se cumplieron, que eso la gente no lo sabe. Al final, te ves frustrado. No me dejaron salir para jugar en la Premier y mejorar mi contrato, pero tampoco jugué allí. Chocan un poco las opiniones. Pero fue una etapa del pasado, solo puedo dar las gracias al Dépor por todo lo que hizo por mí, por lanzarme a la Premier, y guardo recuerdos muy bonitos. El segundo año descendimos y aún no me lo explico, porque teníamos un equipazo, con gente como Lucas Pérez, Çolak, Mosquera, Guillerme, Juanfran o Fede Valverde, que ahora está en el Madrid. Les deseo todo lo mejor, espero que salven la categoría y pronto vuelvan a Primera y, por qué no, pueda volver a jugar allí. Fui muy feliz en La Coruña, la gente es muy respetuosa y es una ciudad rica, con muchas cosas que hacer.

-¿Y en la Premier?

-Está muy por encima de la liga española, es la mejor liga del mundo, la más competitiva. Es muy complicada, no me fue muy bien allí. Empecé con una operación de pubalgia, y luego me rompí el cuádriceps. Debuté en la jornada 11 y el equipo ya jugaba con un delantero que llevaba siete goles, me costó mucho entrar en las alineaciones, solo fui 12 veces titular. Pero fue una experiencia positiva, te llevas amigos, aprendes el inglés y conoces compañeros y entrenadores nuevos, otra mentalidad.

-¿Se incorporará al Galatasaray en cuanto se recupere?

-Ahora estoy entrenando en Córdoba y a lo mejor en dos semanas estoy en el Galatasaray o en el Brighton. Si el Brighton me quiere repescar puedo volver allí cuando ellos quieran. A ver cómo suceden las cosas. Pero lo que he vivido en el Galatasaray ha sido muy intenso, es como el Real Madrid en Turquía, un club increíble. He debutado en la Champions, aunque no nos clasificamos ni siquiera para UEFA. Son partidos y recuerdos que se lleva uno. El día de mañana podré contarle a mis nietos que jugué en Primera, que jugué la Eurocopa, en la Premier y en la Liga de Campeones. Soy un jugador medio, que trabaja, tengo ambición, carácter y ganas de competir. Eso me ha dado para mantenerme, para estar a nivel de Primera y vivir las experiencias que he vivido. Soy muy humilde, sé dónde está mi sitio, sé lo que puedo dar y lo que no. Estoy muy feliz con todo lo que he conseguido, gracias a Dios. Tengo 26 años y ojalá me queden 4 o 5 años en los que pueda disfrutar más del fútbol.